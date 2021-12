Heather Rae Young, star de « Selling Sunset », se souvient avoir posé nue pour Playboy

Heather Rae Young admet qu’elle n’est pas gênée par son ancien rôle de Playboy Bunny. La star de Selling Sunset a confié à The Sun qu’elle se souvient avec émotion de son époque et que c’est finalement ce qui l’a aidé à relancer sa carrière dans l’immobilier. « Cela a catapulté ma carrière, cela a changé ma vie, ce fut le moment le plus déterminant de ma vie », a-t-elle déclaré au média.

Young, qui a récemment abandonné son nom de famille pour El Moussa après avoir épousé la personnalité de Real Estate Reality TV Tarek El Moussa cette année, est maintenant la belle-mère de deux enfants : Taylor et Brayden. « J’essaie toujours de comprendre comment je vais dire aux enfants que j’ai fait Playboy », a-t-elle déclaré au magasin.

Après avoir fait ses débuts, elle s’est brièvement essayée au théâtre pendant quatre ans, décrochant des rôles mineurs dans diverses grandes images. Cependant, elle a découvert que le mannequinat était son ticket pour une vie meilleure. « Le mannequinat et le théâtre m’ont fait passer dans l’immobilier. J’ai rencontré beaucoup de contacts tout au long de ma carrière de mannequin / comédien – beaucoup de gens riches, de célébrités », a-t-elle déclaré.

Grâce à ses relations, elle a réussi à générer des ventes exceptionnelles en peu de temps. « J’ai canalisé cela dans l’immobilier et en utilisant mes contacts. J’ai vendu pour plus de neuf millions de dollars de biens immobiliers au cours de mes quatre premiers mois », révèle-t-elle. « Je ne regrette rien de ce que j’ai fait. Je suis fier de ma vie. Tout ce que j’ai fait m’a amené là où je suis aujourd’hui. »

Quant à savoir si elle pense que la fille de Tarek, Taylor, pourrait vouloir essayer le même chemin qu’elle a emprunté pour devenir célèbre, l’agent immobilier a timidement détourné –– elle dit que c’est un sujet auquel son mari serait mieux placé pour répondre. « Je suis sûr que papa dirait non, mais, euh, vous savez, Taylor est une telle artiste. Elle est censée être à la télévision. Elle a filmé avec moi pour Selling Sunset et elle filme avec moi et Tarek pour Flipping 101. Elle Je serais absolument mannequin mais je ne ferais pas ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré.

Heather et Tarek apparaissent dans le quatrième volet de la série Netflix Selling Sunset, et la jeune mariée se retrouve en quelque sorte dans un drame cuisant au sein du groupe Oppenheim. « Tout ce que vous voyez – tout le drame, tous les combats – tout est réel », dit-elle. « Beaucoup de gens pensent, oh, ce n’est peut-être pas parce que c’est si méchant et dramatique. Mais nous sommes dans une industrie à haute pression, dans un travail à haute pression et cela arrive. »

« La plupart d’entre nous se soutiennent mutuellement, nous essayons de nous élever les uns les autres. Il y a évidemment des combats, mais nous ne sommes pas méchants pour le plaisir. La plupart du temps, les choses ont tendance à s’arranger une fois qu’elles se sont échauffées », a-t-elle poursuivi. . « Nous sommes toutes des femmes très fortes et indépendantes avec nos propres opinions qui peuvent causer des problèmes. »