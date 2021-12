Heavy Blue Toll: le nombre de morts parmi les forces de l’ordre atteint un niveau record en 2021

Le nombre de policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions en 2021 a atteint un niveau record, exacerbant les défis au sein des services de police déjà confrontés à des pénuries de personnel, à COVID-19 et à la flambée des taux de criminalité.

Plus de policiers sont morts en 2021 que toute autre année de l’histoire des États-Unis, selon le National Law Enforcement Officers Memorial Fund. Le dernier en date s’est produit jeudi lorsqu’un officier de Baltimore a été pris en embuscade et est décédé.

En 2021, les estimations vont de 358 à 477 officiers tués dans l’exercice de leurs fonctions. Ces deux chiffres sont encore nettement plus élevés que les années précédentes. En utilisant des données préliminaires, par rapport à 2020, les décès liés aux armes à feu sont en hausse de 31 % et les décès liés à la circulation sont en hausse de 30 %.

Plus de 320 officiers sont morts de COVID-19, représentant 67% des décès en 2021, rapporte l’Officier Down Memorial Page. Des rapports plus élevés estiment 836 décès dus au COVID.

Notamment, sur les 29 agents de la patrouille frontalière décédés, 27 décès étaient dus à la contraction du virus dans l’exercice de leurs fonctions.

Le président Joe Biden a été critiqué par les conservateurs pour avoir institué des exigences de test COVID pour ceux qui entrent légalement aux États-Unis, mais pas pour les immigrants illégaux.

Les données du Federal Bureau of Investigation (FBI) montrent que 70 policiers ont été tués de manière criminelle en 2021, soit une augmentation de plus de 50 % en un an. Un rapport du FBI de novembre a déclaré que les attaques non provoquées, où un officier est tué sans avoir eu de contact officiel avec le délinquant, « ont continué à dépasser toutes les autres circonstances de décès d’officiers criminels ».

Les « attaques de type embuscade » ont augmenté de 126% début décembre par rapport à l’année précédente, a rapporté l’Ordre fraternel de la police.

Les taux de criminalité à travers le pays montent également en flèche. Les homicides ont augmenté de 30% de 2019 à 2020, selon les données provisoires du CDC. Les meurtres ont encore augmenté en 2021. Douze villes ont atteint des records d’homicides en décembre 2021, selon ABC News.

« Plus personne ne se fait arrêter », a déclaré l’ancien détective du département de police de New York, Robert Boyce. « Des gens sont arrêtés pour possession d’armes à feu, et ils sont simplement relâchés encore et encore. »

De nombreux officiers ont démissionné à la suite de l’été 2020 d’émeutes associées à Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Une étude menée au cours de l’été a révélé que « les officiers ont démissionné à un taux accru de 279 % ».