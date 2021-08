Heavy est la tête qui porte la couronne du PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn

Le leadership exige la capacité de prendre des décisions difficiles.

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, comprend parfaitement ce concept et comprend l’énorme responsabilité qu’il a sur ses épaules. Qu’il s’agisse d’une décision de transfert, d’un plan marketing, d’un problème de coaching ou d’un accord commercial, Kahn sait que chaque décision qu’il prendra aura des ramifications incroyables et fera l’objet d’un examen encore plus incroyable.

« Pour moi, ce sentiment de responsabilité n’est pas quelque chose de nouveau. C’était déjà le cas en tant que joueur, gardien de but et capitaine, et, après ma carrière de joueur, j’ai rapidement appris en tant qu’homme d’affaires indépendant ce que signifie devoir prendre des décisions de grande envergure ou parfois difficiles », a déclaré Kahn au club. site Internet. « C’est important pour moi de travailler en équipe, car on ne peut pas tout savoir ou tout faire soi-même.

Kahn est absolument confiant dans sa capacité à diriger le Bayern Munich en tant que club. Ce trait qui était si important pour lui entre les bâtons pendant toutes ces années, est tout aussi important dans la salle du conseil.