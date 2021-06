Heavy Metal était une question sur ‘Jeopardy!’ Ce soir

Une question sur PANTERA et MOTÖRHEAD a été inclus dans l’épisode de ce soir (mardi 8 juin) du jeu télévisé de longue date “Péril!”

Dans la catégorie “Genres musicaux”, les candidats ont reçu l’indice “PANTERA‘s ‘Étalage vulgaire de pouvoir’ & MOTRHEAD‘s ‘Sans regret’ fait Pierre roulanteLes 100 meilleurs albums de ce genre” par l’hôte invité Mayim Bialik.

Un concurrent a deviné la bonne question – “Qu’est-ce que [Heavy] Métal ?” – sans perdre une seule seconde.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Pierre roulante a tweeté à propos de la référence du magazine, en écrivant: “Avez-vous vu le dernier épisode de Péril? Découvrez pourquoi nous mettons Pantera‘s ‘Étalage vulgaire de pouvoir’ et Motörhead‘s ‘Sans regret’ sur notre liste des 100 plus grands albums de métal. » Le tweet comprenait également un lien vers l’article en question.

“Péril!” a débuté en 1984. Ce jeu télévisé, qui est généralement diffusé les soirs de semaine, met en vedette trois candidats répondant à une série de questions (posées par l’animateur sous forme de réponse) sur une variété de sujets. Chaque question a une valeur monétaire et les participants peuvent obtenir des points supplémentaires s’ils atteignent un “Péril!” “Double quotidien.” Le dernier segment de chaque épisode leur demande de répondre à une question “Final Jeopardy”. Celui qui a le plus d’argent accumulé à la fin de l’émission revient pour participer au prochain épisode de “Péril!”



Avez-vous vu le dernier épisode de Jeopardy ? Découvrez pourquoi nous avons mis « Vulgar Display of Power » de Pantera et « No Remorse » de Motörhead sur notre liste des 100 meilleurs albums de métal : https://t.co/EnS2RtEk4y pic.twitter.com/gSVirEK32Z – Rolling Stone (@RollingStone) 8 juin 2021

Mots clés:

pantera

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).