Heavy Metal Football : L’Euro pourrait être splendide dans son imprévisibilité mais un tournoi difficile que la Coupe du monde

Le sélectionneur français Didier Deschamps (image .)

L’euro est l’endroit où le résultat ne suit généralement pas le script. Le triomphe du Danemark sous Richard Moller Nielsen en 1992 était si inspirant qu’il a été capturé sur celluloïd, Summer of ’92, disponible sur Netflix. Le Danemark ne s’est même pas qualifié pour la finale de l’Euro 1992 et a remplacé tardivement la Yougoslavie, qui n’a pas été autorisée à participer en raison de la guerre civile. Les Danois ont remporté le tournoi, battant l’Allemagne 2-0 en finale.

En 2004, les outsiders grecs ont battu les grands favoris et le Portugal, hôte du tournoi, remportant la finale 1-0. Même en 2016, où la France avait la meilleure équipe et l’avantage à domicile, le Portugal les a battus pour remporter le trophée.

C’est un tournoi plus difficile que la Coupe du monde. C’est du football “heavy metal”. De ce point de vue, il serait imprudent de choisir des favoris pour l’événement de cette année qui commence le 12 juin. Et pourtant, il serait presque impossible de ne pas craquer pour les Bleus.

Mercredi dernier, la France a disputé un match amical international contre le Pays de Galles, un match d’échauffement avant l’événement principal. Il n’était pas surprenant que leur onze de départ regorge de talents de classe mondiale, mais leur banc de réserve était tout aussi impressionnant. Le sélectionneur français Didier Deschamps a préféré garder Lucas Digne, Ben Yedder, Kingsley Coman, Jules Kounde et Moussa Sissoko sur le banc pour ce match.

Ousmane Dembele est entré en jeu pour marquer un but. Une équipe qui se vante de Raphael Varane, N’Golo Kante, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Karim Benzema et Antoine Griezmann doit être meilleure que les autres, du moins sur le papier. Deschamps a été capitaine de la France pour un doublé Coupe du monde et Euro. En tant qu’entraîneur, il a emmené son équipe à la gloire de la Coupe du monde en 2018, et la France reste le favori des experts pour remporter l’Euro cette année.

Deschamps, cependant, minimise à juste titre le battage médiatique. « Deux ans au plus haut niveau, c’est long, même si ce n’est pas beaucoup dans la vie en général. Il y a évidemment de grandes attentes après le succès que nous avons eu et c’est le but de cette équipe, de cette génération”, a-t-il récemment déclaré à l’. à Monaco.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a créé la surprise en choisissant quatre arrières droits dans l’équipe finale. Pour être juste envers lui, cependant, il a choisi le côté le plus fort disponible. Certains fans de Manchester United sont toujours mécontents de l’omission d’Aaron Wan-Bissaka, mais malgré ses fantastiques attributs défensifs – en particulier en tête-à-tête -, Wan-Bissaka n’est pas considéré comme apte à jouer en tant qu’ailier dans un 3-5- 2 formation, le choix préféré de Southgate. Le joueur de 23 ans n’a pas la polyvalence de Kyle Walker ni les qualités révolutionnaires de Trent Alexander-Arnold dans le dernier tiers. Alexander-Arnold est désormais exclu du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse subie lors d’un match amical contre l’Autriche et il faut voir si Wan-Bissaka le remplacera. Ce dernier est un arrière droit de la vieille école, dont le côté offensif du jeu demande à être amélioré.

Southgate a une équipe talentueuse à sa disposition, mais cette équipe d’Angleterre a-t-elle des personnages forts de haut en bas à la Italia 90, la Coupe du monde de Paul Gascoigne ? Au cours d’une conversation, le rédacteur en chef du football du Times (Londres), Henry Winter, a observé que le football moderne a moins de personnages forts. Et de ce point de vue, l’Angleterre a besoin d’avoir Harry Maguire et Jordan Henderson sur le terrain dans les grands matches. Tous deux se remettent de blessures et pourtant, Southgate les a choisis, car il connaît leur importance. Maguire et Henderson sont des leaders naturels et sans eux, l’Angleterre serait privée de leadership sur le terrain.

Attention à Jude Bellingham. Seulement 17 ans, mais cela pourrait être son Euro si Southgate choisit d’être audacieux et le jette dans le grand bain. Jack Grealish et Mason Mount sont dans la forme de leur jeune vie, mais la perte de forme de Marcus Rashford pourrait être une grande préoccupation pour les Three Lions. L’Angleterre n’a probablement pas de renforts adéquats pour Phil Foden et Jadon Sancho à l’avance, et sans Maguire, leur défense centrale pourrait vaciller.

L’avenir incertain de Harry Kane en club sera-t-il un obstacle ? Le capitaine anglais est fortement lié à un éloignement de Tottenham Hotspur pendant la saison fermée et il existe une école de pensée selon laquelle cela pourrait affecter sa performance en Euro. Mais Alan Shearer soutient Kane pour organiser un grand tournoi. «Je suis entré dans l’Euro 96 avec Blackburn et bien sûr j’ai eu le tournoi et j’ai ensuite pris une décision à prendre après. On dirait qu’il a déjà pris cette décision. Je ne pense pas que cela l’affectera du tout, même si ce n’est pas réglé », a déclaré la légende d’Angleterre et de Newcastle United aux journalistes.

L’Allemagne se dirige vers la fin d’un cycle et Hansi Flick remplacera le manager de longue date de l’équipe Joachim Low à la fin de l’Euro. Après avoir échoué à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2018, l’Italie se reconstruit sous Roberto Mancini. L’Espagne n’a plus l’air de championne du monde sur papier. La Belgique compte de nombreux joueurs de haut niveau, mais ont-ils une mentalité de vainqueur de grands tournois ?

La France a l’embarras des richesses. L’Angleterre aura l’avantage de jouer ses matches de championnat de groupe à domicile, ainsi que la demi-finale et la finale à Wembley s’ils arrivent aussi loin. Mais rayez les équipes moins sophistiquées à vos risques et périls. L’euro pourrait resplendir dans son imprévisibilité.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.