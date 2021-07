‘Heavy Metal Television’ annonce une relance

Télévision Heavy Metal, la chaîne vidéo en streaming la plus ancienne au monde pour les vidéos et le contenu de musique hard rock et heavy metal, sera officiellement relancé le lundi 5 juillet à 12 h, heure de l’Est.

« Il est vraiment temps, n’est-ce pas ? demande Télévision Heavy Metal PDG et responsable de la programmation Chris Akin. « Nous sommes en plein milieu de l’ère numérique ; l’ère de la vidéo, et la meilleure musique jamais créée se retrouve sans point de vente dédié pour la présenter. Du rock et du métal formidables sont créés chaque jour. Les vidéos sont plus belles qu’elles ne l’ont jamais été. Et pourtant, la plupart des membres de la communauté metal croient aux babillages des gens à l’ancienne que “le rock est mort”. Il n’est pas mort du tout, il n’a tout simplement plus de débouché approprié pour le présenter. Télévision Heavy Metal ça change ça.”

Pendant que Télévision Heavy Metal lancé à l’origine en 2012, il n’a jamais décollé comme prévu en raison d’un grand nombre de facteurs qui sont adaptés pour la relance en 2021.

“Je l’ai regardé dans son ensemble et j’ai vu beaucoup de choses que je pensais que nous pourrions immédiatement mettre à niveau pour que cela fonctionne pour l’époque”, Proche admet. “J’ai toujours aimé l’idée, mais j’ai juste pensé qu’en 2021, elle devait être repensée pour le consommateur vidéo moderne.”

Avec cela, une nouvelle plate-forme a été développée. Un nouveau site Web à la fine pointe de la technologie a été développé pour fournir des informations sur la programmation de la chaîne. La programmation a été intégrée à la chaîne Facebook page pour faciliter la visualisation. La chaîne de diffusion en continu a également été intégrée aux applications iOS et Android de la société mère pour une visualisation portable facile lors de vos déplacements. La visualisation est également disponible sur les appareils Chromecast et Amazon Fire, le lancement des chaînes Roku et Apple TV étant prévu d’ici l’automne 2021. Proche le décrit, Télévision Heavy Metal a été recentré sur les besoins du métalleux moderne.

« En 2012, quand Télévision Heavy Metal lancé à l’origine, les gens consommaient du contenu vidéo sur un ordinateur comme s’il s’agissait d’un autre téléviseur”, Proche se souvient. “C’était la télévision” stabilisée sur une chaise en mangeant des chips “. C’est différent maintenant. Les gens sont habitués à regarder des vidéos, des podcasts et des émissions en déplacement. Ils regardent en marchant, en voiture, en bus… joli beaucoup partout. Nous rendons cette portabilité possible maintenant. “

Mais en quoi consistera cette nouvelle programmation ? Selon Proche, il aura tout ce qu’un métalleux voudrait voir.

“Nous couvrons toute la gamme du métal”, Proche dit. “Du hard rock au hair metal en passant par le death metal, et tout le reste. Nous aurons également des émissions d’interviews couvrant tous les artistes d’hier et d’aujourd’hui, et des émissions spécialisées qui donneront une nouvelle image du heavy metal au spectateur d’aujourd’hui. Si vous êtes un fan de musique agressive, il y aura certainement une tonne de bonne musique sur Télévision Heavy Metal. Je suis tellement excité de partager cela avec les fans.”

Une chose qui Télévision Heavy Metal va certainement ramener ses spectacles mettant en vedette les artistes d’aujourd’hui jouant de la musique. Comme Proche croit, les fans veulent juste savoir ce que leurs musiciens préférés écoutent.

“Les rachats de VJ vont être une grande partie de Télévision Heavy Metal, ” Proche admet. « Enfant, je me souviens être devenu un PIED-DE-BICHE fan juste de voir Phil de PANTERA parler d’eux et porter leur chemise dans une vidéo. Je veux que ce genre d’énergie revienne entre les fans et les groupes. Cette excitation entre l’artiste et le fan a été au cœur de la fantastique première diffusion de la télévision musicale. Un retweet de votre batteur préféré n’a tout simplement pas le même impact que nous avions l’habitude d’expérimenter. Avoir mes groupes préférés partageant leur musique préférée avec moi, en tant que fan, a toujours fait grandir ma bibliothèque musicale. Cette nouvelle génération de groupes mérite la même opportunité avec ses fans.”

Télévision Heavy Metal sera lancé le lundi 5 juillet et peut être consulté sur www.heavymetaltelevision.net ou www.heavymetaltv.com, un visualiseur plein écran sans fioritures sur www.heavymetaltelevision.com ou sur les applications The CMS Network iOS et Android (recherchez « Le Réseau CMS”). Les instructions pour regarder sur les appareils Chromecast ou Amazon Fire sont disponibles sur le site Web.

