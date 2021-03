Hébergé par Howie Mandel portant un casque d’astronaute pour se protéger du COVID-19 ⋆ 10z viral

29 mars 2021 / Publié par: Emily

Si vous étiez à Los Angeles hier et que vous avez repéré un astronaute se cabrant autour d’un parking et donnant un double pouce aux papes, ce n’était pas Buzz Aldrin sur une cintreuse. C’était Howie Mandel en route pour un enregistrement de America’s Got Talent. Howie a un trouble obsessionnel-compulsif et a été ouvert à propos de sa peur des germes. C’est pourquoi il a opté pour des coups de poing au lieu de poignées de main sur Deal or No Deal. En avance sur son temps, celui-là. Alors maintenant que Howie est obligé de retourner à son travail en tant qu’hôte d’un concours de talents, il prend des précautions excessives pour rester sans COVID. Ou c’est une blague. Je ne sais pas. Quoi qu’il en soit, ce sont des théâtres extra-hétéros.

Quand Howie est arrivé sur le plateau, il a posé avec la juge AGT Heidi Klum, qui ne portait qu’un seul masque. Pfft, ne prend-elle pas cette pandémie au sérieux?! Il a posté la photo dans son histoire:

Quelques jours avant cela, il avait posté une vidéo de lui dans sa nouvelle tête:

Je veux dire, le casque spatial est intense mais certainement moins intense que sa protection au début de la pandémie; Naomi Campbell réalité (un costume Hazmat):

Howie Mandel porte une combinaison de matières dangereuses sur l’enregistrement « America’s Got Talent » https://t.co/AOYvYEwbOR pic.twitter.com/qAP7zIWPxk – Page Six (@PageSix) 11 mars 2020

Et oui, peut-être que ça a l’air stupide (surtout avec ces combinaisons… pourquoi?), Mais je préfère que les célébrités portent des casques d’astronautes plutôt que de vivre leur vie comme en 2019. J’entends tellement parler de ces types privilégiés de Richie Rich qui s’éloignent aux îles tropicales ou en organisant des fêtes d’anniversaire pandémiques. Nous devrions tous regarder Mandel et son cosplay Sandy de SpongeBob Squarepants.

Pic: Wenn.com