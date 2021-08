Hébergé par James Corden en tant que souris de l’enfer qui fume et émoussé ⋆ 10z viral

James Corden déteste vraiment les chauffeurs de Los Angeles et répond : « Non ! Car il terrorise déjà les rues de Los Angeles en déchaînant sur elles des personnages célèbres avec Carpool Karaoke, et il a encore frappé vendredi. James et ses co-stars du futur balayeur Razzie, d’Amazon Cendrillon, a fait éclater un flash mob devant la circulation arrêtée à un feu rouge à West Hollywood. James (qui joue un valet/souris), Camila Cabello (Cendrillon), Idina Menzel (la belle-mère de Cendrillon), Billy Porter (la fée parrain de Cendrillon), et d’autres se sont tous déguisés en personnages de Cendrillon pour chanter et secouer le cul pour celle de Jennifer Lopez Let’s Get Loud au milieu de la rue. Certains conducteurs se sont probablement dit : « Un flash mob ? Est-ce que je viens de conduire en 2005 ? » comme d’autres ont utilisé toute leur volonté pour résister à l’envie d’appuyer fort sur la pédale d’accélérateur et de sortir de ce gâchis.

Le sketch a été filmé comme une promo de Cendrillon qui sera diffusée dans le talk-show de James Corden, Le spectacle tardif, la semaine prochaine. Alors évidemment, cela a été complètement mis en scène et les pilotes étaient probablement dans le coup. J’espère qu’ils ont reçu un énorme chèque parce qu’ils en auront besoin pour une thérapie pour faire face au traumatisme de voir James Corden baiser l’air alors qu’il était vêtu d’un costume de Jerry la souris hors marque de Wish.

James Corden, Camila Cabello, Billy Porter et Idina Menzel ont arrêté la circulation à LA pour un flash mob avec une reprise de “Let’s Get Loud” de Jennifer Lopez pour promouvoir #CinderellaMovie pic.twitter.com/dxm8LIKVvi – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 28 août 2021

Et aussi pour faire face à Camila Cabello qui leur chante agressivement :

Camila Cabello nous a chanté c’est le sommet de la vie pic.twitter.com/C4wOqsXaLi – Andy 🌚 (@feelLikeAndy) 27 août 2021

Vous savez comment certains conducteurs de rage au volant doivent terminer la gestion de la colère ordonnée par le tribunal ? Leur dernier test de gestion de la colère devrait consister à s’asseoir à un feu rouge pendant que James Corden et Camila Cabello dansent et chantent autour d’eux. S’ils peuvent s’en sortir sans le perdre, ils peuvent tout affronter !

TMZ souligne également qu’après la performance, James Corden est devenu James Blunt lorsqu’il a été touché par un joint qui lui a été transmis par quelqu’un dans une voiture. TMZ appelle cela un « COVID-Risky Blunt », que quelqu’un doit arracher pour le nom de son groupe.

James Corden fume COVID-Risky Blunt pendant le sketch de Camila Cabello «Cendrillon» https://t.co/H7iUhDEEb4 – TMZ (@TMZ) 28 août 2021

C’est inquiétant. Je veux dire, imaginez être entouré d’un James Corden qui pousse et d’une Camila Cabello en train de yodel et que vous avez un blunt dans la main MAIS ensuite le passer à quelqu’un d’autre? Mis à part les cooties COVID, qui dans son bon sens abandonnerait la bonne merde quand ils en ont le plus besoin ? J’aurais besoin d’accélérer la fumée de cette chose en une seconde pour faire face à tout ce désordre.

Photos: Twitter, grille