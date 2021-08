Hébergé par la bande-annonce de “He’s All That”, ce que Jameela Jamil trouve terrible .

5 août 2021 / Publié par : Mieka

L’original She’s All That n’était pas vraiment tout cela au départ, donc les gens avaient de faibles attentes pour Il est tout ça, le remake de genre échangé avec TikToker Addison Rae, entrant. Eh bien, la bande-annonce est là, et disons simplement que les attentes ont été satisfaites ! Dépassé même, étant donné que le meilleur ami adulte d’Addison Kourtney Kardashian surgit de nulle part. Pas étonnant Jameela Jamil #TookToTwitter à proclamer – “Cela a l’air objectivement putain de terrible.” Et elle a raison. Le geek” (Tanneur Buchanan) Addison se refait une beauté et ne porte même pas de lunettes ! Je suis genre, allez. Sinon, comment sommes-nous censés savoir qu’une transformation s’est produite ? Faire, construire! Il! Faire, construire! Sens!

Rachael Leigh Cook de l’original revient pour jouer la mère d’Addison. Matthieu Lillard est aussi ici. Selon la date limite :

La star de Cobra Kai, Tanner Buchanan, passe du dojo en sueur à la préparation du tapis rouge dans la bande-annonce du prochain film Netflix He’s All That, une réimagination du hit de 1999 She’s All That avec un retournement de rôle. Le streamer a publié mercredi la bande-annonce du film, qui sortira le 27 août. Buchanan incarne Cameron, une lycéenne antisociale qui devient le projet pour animaux de compagnie de son camarade de classe Padgett (Addison Rae) alors qu’elle essaie de réhabiliter sa réputation après que les bouffonneries de son petit ami infidèle soient devenues virales. Si elle pouvait transformer cette adolescente d’apparence moyenne en matériel de roi du bal, son stock grimperait! Aussi simple que cela puisse paraître, les choses se compliquent lorsque Padgett commence à tomber éperdument amoureux de son cobaye et le drame s’ensuit.

C’est à la fois le premier film de Kourtney et Addison. Le casting de She’s All That de 1999 inclus Huissier, Colline de Dulé, Petite Kim, et Gabrielle Union. Dans He’s All That, Kourtney remplit l’exigence de diversité, prouvant que juste parce qu’Addison voulait vraiment rencontrer Donald Trump, ça ne veut pas dire qu’elle n’a pas d’amis noirs. Voici la bande annonce :

Merci, je déteste ça. Mais qu’en pense Jameela Jamil !?! Pour une fois, nous sommes exactement sur la même longueur d’onde.

Cela a l’air objectivement putain de terrible. Ce qui signifie que * tout le monde * va le regarder et ce sera le numéro 1. https://t.co/zcBJjT9tRL – Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 4 août 2021

Peux-tu le croire? Elle a juste dit une chose et n’a pas tout fait sur elle-même ou s’est lancée dans une diatribe sur le triste état de notre culture. Je vais peut-être devoir repenser ma position sur Ja….. oh attends, peu importe.

C’est pourquoi tout le monde pense que je suis si sérieux et que je claque / explose et crie / hystérique / pleure tout le temps parce que les tabloïds transforment mes tweets stupides en une histoire sur la façon dont je suis “en colère” tout le temps. C’est tellement fastidieux et quelque chose que nous faisons particulièrement au WOC. – Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 5 août 2021

Oh, Jameela. On aurait pu avoir quelque chose de spécial ensemble toi et moi.

Photo : Youtube