Hébergé par la fin de la renaissance de “Punky Brewster” après une seule saison ⋆ 10z viral

Versez-en un pour l’enfant le plus fâcheusement précoce à la télévision qui est devenu un adulte fâcheusement précoce. Dans un mouvement que PERSONNE n’a sûrement vu venir, Punky Brewster a été annulé. La reprise de la série 1984 a suivi une croissance Soleil Lune Frye alors qu’elle naviguait entre la maternité, le divorce et la vie de photographe, tout en accueillant un autre enfant précoce, tout comme elle l’était à l’époque. Je veux dire, avec une description comme celle-là, comment pourriez-vous ne pas la regarder ? Apparemment très facilement, car la série ne dure qu’une maigre saison sur le réseau de streaming Peacock de NBC.

Dans l’original Punky Brewster, l’enfant Punky a été abandonné dans un magasin par sa mère après que son père les ait quittés. Elle a élu domicile dans un appartement abandonné jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par le gérant grincheux de l’immeuble et finalement adoptée. Il a été annulé après deux saisons parce qu’il ne pouvait pas rivaliser avec le mastodonte d’audience 60 minutes (imaginez-vous être tué par des gens qui parlent de l’actualité ?!), mais est passé en syndication et est revenu pour deux saisons supplémentaires. Quelque chose me dit que cela n’arrivera pas cette fois-ci.

La date limite dit que le renouveau – qui a partagé la vedette Freddie Prinze Jr. en tant qu’ex-mari de Punky et a présenté le retour du meilleur ami original de Punky, Cherie Johnson-a été supprimé après une saison. La finale de la saison a vu Punky devant le tribunal avec sa fille adoptive Izzy avec un chemin pour l’adopter après que la mère d’Izzy ne se soit pas présentée. Le spectacle était l’une des quatre nouvelles séries sur Peacock, avec la reprise de Saved By the Bell et Rutherford Falls et Girls5Eva. Tous ces autres spectacles ont été renouvelés pour une deuxième saison, mais Punky s’est fait avoir. Lisa Katz, le président de Scripted NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré dans un communiqué :

« Punky Brewster était une série bien-aimée qui abordait des histoires significatives avec tant de cœur. Ce fut une lumière vive pour tant de téléspectateurs et nous sommes éternellement reconnaissants à Universal Studio Group, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe, et en particulier à Soleil Moon Frye pour avoir ravivé le Punky Power en chacun.

Comme 99,9999% de l’humanité, je n’ai pas regardé le revival de Punky Brewster, donc je ne sais pas s’ils ont rendu hommage à son personnage le plus célèbre : le réfrigérateur abandonné ! S’ils ne l’ont pas fait, c’est dommage, car alors une toute nouvelle génération ne saura pas que se cacher dans un réfrigérateur abandonné pendant une partie de cache-cache n’est pas une bonne idée.

