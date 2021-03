Hébergé par Lady Gaga comme le nouveau visage du champagne Dom Pérignon ⋆ .

31 mars 2021 / Publié par: Ben

À la fin de l’année dernière Lady Gaga a décidé de donner à tous les biscuits dans l’allée des collations la peur de leur vie en libérant un terrifiant biscuit Oreo rose et vert qui ressemblait à celui des distributeurs automatiques de Hell’s. Et honnêtement, après avoir foiré Oreos, vous devez avoir plusieurs sièges et repenser vos choix de vie. Eh bien, Gaga a laissé les cookies derrière pour l’instant et fait éclater des bouteilles de 150 $ en tant que nouveau visage de Dom Pérignon. Un chèque: il n’y en a pas un que Gaga refusera.

Les gens rapportent que Gaga a laissé le biscuit se frotter aux éclaireuses alors qu’elle bascule vers le côté chic de la ville pour se secouer et se trémousser pour un énorme chèque Dom Pérignon. En plus de devenir leur nouveau porte-parole, Gaga recevra également sa propre gamme de bouteilles en édition limitée. Bien sûr, elle a dû faire savoir à ses petits monstres sur Instagram avec un message contenant une bouteille de rosé pétillant millésime 2006 tout en donnant à Magneto on Drag Race une réalité. Elle a également annoncé la sortie d’un film d’accompagnement le 6 avril qu’elle a créé avec l’artiste Nick Knight. Gaga a également parlé de la collaboration dans une brève vidéo (faites glisser votre doigt vers la droite):

Juste comme ça, tous les petits monstres ont contracté une deuxième hypothèque sur la maison de leurs parents pour acheter ce gâchis.

Et la façon dont Gaga parle dans cette vidéo. C’est comme une vidéo d’otage super extravagante. Et pourquoi cela ressemble-t-il également à un clip prolongé de AHS: Hotel avec tous les graphiques induisant des crises derrière elle? C’est probablement la vraie raison pour laquelle ils ont proposé cette collaboration; pour enivrer suffisamment les gens pour regarder ce désordre. Quels que soient leurs motifs, Gaga est clairement à bord car ce n’est pas tout ce qu’elle avait à dire.

«J’ai toujours pensé que Dom Pérignon était un modèle de ce qu’est la création», a-t-elle déclaré dans une citation exclusive à PEOPLE. « Il n’y a pas de règle, sauf une: ne jamais cesser d’atteindre les étoiles. »

En «atteignant les étoiles», elle veut dire «Fuck that Oreo money. JE SUIS RICHE BE-YOTCH! «

Pic: Instagram