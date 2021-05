De toute évidence, les employés de l’entrepôt d’Amazon sont tellement surmenés et stressés qu’ils avaient besoin d’une petite cabine claustrophobe pour faire autre chose que soulager leur vessie. Et aujourd’hui, nous sommes tous traités avec l’offre sourde et prétendument stressante de l’employé d’Amazon (hors entrepôt), Leïla Brun. Leila appelle son invention “AmaZen”, mais pour une raison étrange et totalement mystérieuse, le public ne l’achetait pas tout à fait et Amazon a rapidement supprimé son tweet d’introduction original. Ne sous-estimez jamais les réflexes ultra-rapides des utilisateurs de Twitter, car il a été amoureusement sauvegardé pour plus de futurs yeux latéraux et explosions de WTAF :

Voici le tweet supprimé:

La vidéo de la salle consciente «AmaZen» a été supprimée. Mais je l’ai enregistré parce que c’est génial. pic.twitter.com/hYRNR8S1dX – Daniel Zamora Vargas (@DanielZamoraV) 28 mai 2021

Il ne faut pas trop de points de QI pour voir ce qui ne va pas avec ce gâchis mal conçu. Selon Vice:

Dans l’un de ses mouvements les plus dystopiques à ce jour, Amazon introduit de minuscules cabines où ses employés d’entrepôt surmenés peuvent échapper momentanément à un travail si épuisant que de nombreux employés disent qu’ils n’ont même pas le temps d’utiliser la salle de bain. La « ZenBooth » ou « Mindful Practice Room », comme on l’appelle, fait partie du programme WorkingWell annoncé par Amazon le 17 mai. Selon un communiqué de presse d’Amazon, WorkingWell est un mélange « d’activités physiques et mentales, d’exercices de bien-être et de soutien alimentaire » destiné à « les aider à se ressourcer et à se ressourcer ». L’une des initiatives de WorkingWell est AmaZen, qui « guide les employés à travers les pratiques de pleine conscience dans les kiosques interactifs individuels dans les bâtiments », selon un communiqué de presse.

Et pour un bref contexte sur la question :

Alors que nous attendons avec impatience comment ils vont tracer la nouvelle version de la crypte du bonheur de l’enfer au lieu de travailler pour autoriser les syndicats, augmenter le salaire minimum et améliorer les conditions de travail, réjouissons-nous de la réponse la plus appropriée que Twitter a à offrir :

Je remarquais donc une certaine ressemblance avec le stand bien-être d’Amazon avec cet autre stand ??? pic.twitter.com/xe2j44gt9j – Ken Ketchum (@ken_ketchum) 29 mai 2021

Je suis presque sûr que je ne suis pas le seul à imaginer des branchements spontanés avec des éclaboussures de bombes à sperme rageuses Jackson Pollack-ing sur les murs, en plus de flaques de pipi que les employés ne semblent pas pouvoir déposer ailleurs . Tout cela masqué dans un espace suffocant et en tapant sur des icônes sur un écran pour leur rappeler comment respirer correctement tout en faisant glisser dix-sept paquets de 60 paquets de papier toilette d’une étagère à 624 pieds du cas de Doritos entrant dans le même ordre.

Photo: Youtube