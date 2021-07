Hébergé par les jeunes mariés Gwen Stefani et Blake Shelton étant écoeurants ⋆ 10z viral

Blake Shelton et Gwen Stefani se sont mariés le week-end du 4 juillet, ce qui est le premier coup d’œil à noter dans cette histoire, parce que vous savez juste qu’ils vont prendre des selfies à faire grincer des dents d’ici dans l’au-delà avec leurs silhouettes tenant la main et les lèvres plissées contre la nuit des cieux remplis de feux d’artifice illégaux et sous-titrés avec de la merde nauséabonde et enrobée de sucre comme: “Notre 14e anniversaire, et des étincelles volent toujours!” Vous avez déjà un couple de jeunes mariés écoeurant dans votre vie comme celui-ci, et vous savez que ce gâchis collant et suintant arrive et que vous devrez écraser « j’aime » sur chaque publication pour maintenir la paix foutue avec tous vos amis communs.

Le prochain moment « Jésus putain, s’il te plaît arrête avant que mes yeux ne tombent dans la circulation » (je pense que nous sommes déjà à trente révolutions) nous vient de People, et il va facilement dépasser le barf-fest annuel de feux d’artifice. Gwen et Blake étaient au restaurant Blake’s dans l’Oklahoma, et ont apporté leur roadshow squooshy et tellement amoureux à côté de la table. via Personnes :

Jeudi, les jeunes mariés Blake Shelton et Gwen Stefani ont offert aux clients de son restaurant Ole Red à Tishomingo, en Oklahoma, la meilleure surprise alors qu’ils effectuaient un set acoustique ensemble. Après que Shelton, 45 ans, ait présenté sa femme, 51 ans, par son nom de jeune fille, l’alun de No Doubt a eu la taquinerie la plus mignonne. « Je pensais que c’était Gwen Shelton maintenant ! » Stefani a répondu après l’avoir présentée comme “Gwen Stefani”. Après la taquinerie, le visage de Shelton s’illumina d’un large sourire avant qu’il ne lâche un petit rire et secoue la tête.

Voici le moment incroyablement doux qui a en quelque sorte ravi un lieu rempli de clients qui n’avaient manifestement pas encore pris de dessert :

C’était aussi un moment mignon, Blake jaillissait de Gwen Stefani étant à tishomingo et elle a dit: “Je pensais que c’était Gwen Shelton maintenant”. Ils étaient tous les deux trop mignons ! ️ pic.twitter.com/Cl5QDUCfQ1 – Paisley (@LoveFaithTruth1) 16 juillet 2021

Les gens continuent :

Au cours de leur performance, le duo de chanteurs – qui s’est marié dans la ville d’Oklahoma plus tôt ce mois-ci – a interprété leurs duos “Happy Anywhere” et “Nobody But You”. Après leurs noces du 3 juillet au ranch de Shelton dans l’Oklahoma, les stars sont retournées chez elles à Los Angeles pour s’occuper de leurs carrières respectives, mais il semble que le couple soit retourné dans la base de Shelton.

Je suppose qu’avec toute la merde sombre du monde, cela ne ferait pas de mal de souhaiter bonne chance à ces deux enfants fous et d’être très attentif à éviter l’un de leurs flux SM le jour de leur anniversaire et à nous épargner les étincelles qui jaillissent de leur ancien- smooch timey, encadré de ciel! Ick.

Photo: Twitter/PopCulture.com