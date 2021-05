Hébergé par Lily James apportant Vintage Pamela Anderson Hotness pour Hulu ⋆ .

D’une manière ou d’une autre Lily James, 32 ans, a réussi à consacrer suffisamment de temps libre à sa carrière extrascolaire chargée, peut-être des hommes mariés louches qui peuvent ou non avoir des «arrangements» avec leur femme, pour arborer une perruque ébouriffée et ébouriffée et se faire peindre dans le glamourpuss le plus chaud de notre génération ou de n’importe quelle génération, Pamela Anderson.

Cette perruque pourrait être utile lors des soirées de jeu de rôle à l’avenir, alors j’espère que Lily pourra la garder. En attendant, il est prévu pour sa meilleure vie perché sur sa tête tout en jouant Pamela en face Sebastian Stan comme Tommy Lee pour la série haut de gamme et extrêmement éducative de Hulu, Pam et Tommy.

Selon la variété:

Hulu a publié un premier regard sur Lily James et Sebastian Stan dans le rôle de Pamela Anderson et Tommy Lee dans la série limitée «Pam and Tommy». La série comique reprend l’histoire vraie derrière la sortie de la toute première vidéo virale de l’histoire – la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Avec Stan et James, la série met également en vedette Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò. Rogen jouera Rand Gauthier, l’homme qui a volé et vendu la cassette.

Je suis heureux d’entendre que c’est en fait destiné à être une comédie parce que toute tentative de transformer ce désordre imbibé de sueur, de fromage de bite et de sperme (je ne me souviens en avoir vu que trois secondes, mais je suis sûr que j’ai raison sur les descripteurs ici) dans le grand art pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Et «Rand Gauthier» sonne comme un méchant effacé et sirotant du kir lors d’une réunion du club de lecture Atlas Shrugged qui se termine par une escroquerie charmante mais ignoble. Variété encore:

«Pam and Tommy» a reçu l’ordre de faire la série en décembre 2020. Ni Anderson ni Lee ne sont impliqués dans la série. Il est écrit et produit par Robert Siegel et DV DeVincentis, qui servent de co-showrunners. Rogen sera également producteur exécutif avec Evan Goldberg, James Weaver et Alex McAtee pour Point Grey. Dave Franco sera producteur exécutif avec Megan Ellison, Sue Naegle et Ali Krug, producteur exécutif pour Annapurna. Chip Vucelich, Dylan Sellers et Sarah Gubbins seront également les producteurs exécutifs. Craig Gillespie sera le réalisateur et le producteur exécutif.

Voici plus de photos, y compris une côte à côte de la photo originale (à droite) de Pamela mordant l’anneau de téton de Tommy comme des préliminaires discrètement chuchotés pour tout le missionnaire de la pièce sombre à suivre.

Il a l’air bien mais c’est BONKERS à quel point ils ont fait ressembler Lily, putain de James, à Pamela Anderson. Et en tant que personne sensible pour Pam et Tommy Lee à leur apogée, je suis * attaché * pour celui-ci. https://t.co/ipTRxQT11J – Lisa Marie (@lisagetshigh) 8 mai 2021

Excité pour celui-ci. #PamAndTommy stars #LilyJames comme Pam et #SebastianStan comme Tommy. @Hulu pic.twitter.com/ml4ARv3tiC – Point Gray Pictures (@PointGrey) 8 mai 2021

Ce spectacle sera un naufrage chaud et je suis là pour ça!

Pic: Eric Parise / Hulu