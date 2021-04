Le passage d’Hector Bellerin à Arsenal pourrait toucher à sa fin car l’arrière droit aurait « de nombreuses chances » de quitter le club cet été.

Il est également entendu que les Gunners espèrent recruter la polyvalente star de l’Inter Milan Achraf Hakimi en remplacement.

Bellerin est avec Arsenal depuis son arrivée de l’académie de Barcelone en 2011

Hakimi a de l’expérience avec certains des meilleurs clubs européens. y compris l’Inter, le Borussia Dortmund et le Real Madrid

La publication espagnole AS rapporte que Mikel Arteta se réjouirait de la perspective d’amener le Marocain né à Madrid, qui a contribué six buts et six passes décisives en tant qu’arrière arrière pour les leaders de la Serie A Inter cette saison.

Avant l’Inter, Hakimi a passé deux saisons en prêt au Borussia Dortmund du Real Madrid, contribuant neuf buts et dix passes décisives en 45 matches.

Le rapport d’AS ajoute que l’Inter voudrait 43 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans, mais leur situation financière difficile signifie qu’ils seraient prêts à le vendre.

Cependant, ce transfert peut ne pas se produire à moins qu’Arsenal ne puisse expédier Bellerin, qui a été un remplaçant inutilisé lors de quatre des cinq derniers matches de Premier League des Gunners.

GETTY

Bellerin a remporté trois FA Cup avec Arsenal

L’expert des transferts Fabrizio Romano estime qu’il y a « d’énormes chances » pour Bellerin de quitter Arsenal cet été.

Romano ajoute: «Leonardo le voulait au PSG il y a un an mais il n’y avait pas d’accord entre les deux clubs. Maintenant, ce serait une course ouverte – #AFC ne fera aucune réduction. »

On ne sait pas combien Arsenal exigerait pour Bellerin, cependant, le Daily Express rapporte que les frais souhaités étaient de 35 millions de livres sterling lorsque le PSG a manifesté son intérêt l’été dernier.

Cela semble également être une course ouverte pour signer Martin Odegaard – la star du Real Madrid a bénéficié d’un prêt productif dans le nord de Londres ce trimestre.

«Viens à Liverpool, Martin!»

Cependant, Liverpool est dans la course pour signer l’international norvégien, que Los Blancos sont prêts à vendre, selon AS.

Odegaard a été vu en train de discuter avec le patron des Reds Jurgen Klopp après la défaite d’Arsenal en Premier League contre Liverpool le week-end dernier.

Il a déjà parlé de son admiration pour Liverpool, affirmant que c’était son « club de rêve » avant de rejoindre le Real Madrid en 2015.