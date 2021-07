Héctor Bellerín choisi pour le groupe Inter

in

Avec le départ de Achraf hakimi au Paris Saint-Germain Inter ont dû chercher un remplaçant pour leur ailier droit. Hector Bellerin Il a été le joueur qui a le plus sonné pour combler le vide laissé par le joueur marocain et tout pointe vers l’espagnol J’aurais déjà parlé à Arsenal sur votre contrat.

Selon la Gazzeta dello Sport, Héctor Bellerín et l’Inter auraient déjà un accord pour que le joueur finisse par être joueur à Milan. Les neroazzurri ont offert au joueur espagnol un Offre de 5 ans à 3,5 millions plus bonus qui aurait réussi à le convaincre, mais maintenant c’est la tâche la plus difficile qui est de convaincre Arsenal, car ils ne voient pas d’un bon œil le départ de Bellerín.

L’arrière droit de 26 ans a contrat jusqu’en juin 2023 à Londres et est arrivé de l’équipe de jeunes de Barcelone en juillet 2011. Depuis son arrivée, il a joué 239 matchs, contribuant neuf buts et 29 passes décisives.

L’idée d’Arsenal est que le joueur est un virement qui avoisine les 20 millions d’euros tandis qu’Inter essaie de négocier par cession avec option d’achat. Face à l’option proposée par le club italien, Arsenal a déjà fait part de ses “pas assez sec” selon ce journal italien.

Malgré cela, l’Inter est très optimiste pour signer avec Bellarín mais au cas où leur première option ne vient pas de se fermer, ils ont préféré avoir un plan B, C et même un D avec les joueurs Denzel Dumfries (PSV), Zappacosta (Chelsea) ou Nahuel Molina (Udinese), qui seraient vos autres options.