Hector Bellerin frustré cherche toujours à sortir d’Arsenal

L’arrière droit d’Arsenal, Hector Bellerin, serait toujours désespéré de quitter le club cet été, dix ans après avoir quitté l’académie des jeunes de Barcelone pour le nord de Londres.

Selon David Ornstein de l’Athletic, le joueur de 26 ans a clairement fait savoir au manager des Gunners Mikel Arteta et au directeur technique Edu qu’il souhaitait trouver un nouveau club, et est de plus en plus frustré qu’Arsenal n’ait pas encore sanctionné son départ.

Hector Bellerin veut toujours quitter Arsenal

Les liens de l’Inter Milan se sont refroidis

On s’attendait à ce que Bellerin quitte Arsenal tout au long de la fenêtre de transfert actuelle, il n’était donc pas surprenant de voir l’Espagnol ne pas être impliqué dans la défaite du club face à Brentford, nouvellement promu.

Calum Chambers a joué à l’arrière droit ce soir-là alors que Bellerin regardait son équipe s’effondrer sur une défaite 2-0 sur le banc des remplaçants. Compte tenu de la situation du joueur, on ne sait pas encore si Bellerin jouera à nouveau pour Arsenal.

Malgré sa forte envie de partir, aucun transfert immédiat pour Bellerin ne semble au rendez-vous. L’arrière droit était en pourparlers sur un transfert à l’Inter Milan, champion de Serie A, mais l’équipe de Simone Inzaghi semble avoir refroidi son intérêt pour les signatures défensives après le départ de l’attaquant Romelu Lukaku à Chelsea.

Les Nerazzuri ont fait appel à Edin Dzeko pour remplacer Lukaku, et leur situation financière signifie que la signature d’un accord permanent avec Bellerin – avec Arsenal ne souhaitant pas négocier un transfert de prêt – n’est pas à l’étude pour le moment.

Mikel Arteta cherche à répondre à la défaite de la journée d’ouverture

Alors que la poussière continue de retomber sur la performance sans vie d’Arsenal lors de la défaite de vendredi à Brentford, Mikel Arteta a tourné son attention vers le prochain match de championnat des Gunners, où ils rencontrent les champions d’Europe Chelsea.

Lukaku devrait être impliqué dans ce match dimanche, l’attaquant étant prêt à s’entraîner avec de nouveaux coéquipiers tout au long de cette semaine avant le match.

Arsenal d’Arteta suivra son match du week-end contre Chelsea en affrontant les champions de Premier League Manchester City alors que leur début de saison difficile s’intensifie.

