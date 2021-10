Héctor García, risque l’invaincu à Tlalnepantla

Le Mexicain Héctor García Cano, arrive de toutes ses forces ce samedi 23 octobre à Tlalnepantla, État de Mexico ; où il fera partie de l’undercard au Gym Uribe où la nouvelle génération de stars de la boxe mexicaine sera à nouveau mise à l’épreuve.

Représenté exclusivement par Promocione del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; le combattant d’Ecatepec, Esatado de México : qui joue dans la division super-légers, a eu une brève carrière amateur, car ses entraîneurs ont réalisé qu’il avait les conditions pour faire ses débuts professionnels.

García Cano, 21 ans, cherchera son quatrième triomphe en professionnalisme, après avoir compté Carlos Guerrero de la capitale, Idalberto Umara de Cuba aux points et Julio Regules du Mexique par KO ; indiquant clairement qu’il a de la qualité et du punch.

Le disciple de Gabino et Alan Rodríguez cherchera à continuer à démontrer sa puissance et sait que s’il maintient la discipline et la persévérance, il aura bientôt l’opportunité de disputer sa première ceinture.

García partage le bulletin de vote avec les anciennes équipes nationales Eduardo Martínez et Óscar Salgado, l’invaincu Tamaulipas Carlos ‘Iron Man’ Arriaga et les KO Edgar ‘Cruzito’ González et Juan Carlos ‘Inquieto’ Barrientos dans la soirée qui aura un impact sur l’industrieuse municipalité mexicaine.