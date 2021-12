Héctor García, une perspective intéressante avec une boxe tout-terrain

Pas de style ni de rival impossible pour le Mexicain Héctor García Cano, qui à 21 ans est l’une des cartes fortes de la nouvelle génération de champions de boxe mexicains, propriétaire d’une boxe acharnée qui l’a conduit à rester invaincu depuis ses débuts à la solde. champ.

Gladiator représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; il tiendra son quatrième combat ce mardi 7 décembre au gymnase Uribe de Tlalnepantla de Baz, État de Mexico ; où il mettra son record invaincu en jeu contre un rival qui exigera le plus du disciple le plus avancé de Gabino et Alan Rodríguez.

Héctor, qui combine l’activité d’un boxeur professionnel avec son entreprise alimentaire personnelle ; Il s’est dit dans les meilleures conditions pour affronter son prochain engagement, et a assuré qu’il avait la confiance nécessaire pour sortir en tête du duel convenu dans la division des poids légers où il a laissé un bon goût dans la bouche en raison de sa capacité à annuler ses rivaux. .

García Cano, originaire d’Ecatepec, n’ajoute que des triomphes retentissants dans son parcours à travers le professionnalisme et cherchera à remporter une victoire plus catégorique; maintenant sur la voie du chloroforme pur lorsqu’il gravit le champ de bataille de la industrieuse municipalité mexicaine où il se produit pour la troisième fois de sa carrière, faisant de lui l’un des chouchous des fans locaux exigeants.