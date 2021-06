Héctor Parra est lié à un processus pour abus sexuel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Héctor Parra, un acteur de télévision, était lié à une procédure pour abus sexuel présumé contre sa fille, tel que déterminé par le juge lors de l’audience d’aujourd’hui ; Cependant, son avocat fera appel de la résolution et accuse d’influentisme de la part des autorités.

“Le juge s’est rendu compte que le ministère public (MP) a retenu les informations, les expertises en psychologie par le parquet pour ne trouver aucune corrélation avec les faits, ce qui oblige le juge à libérer l’accusé, mais le juge a manqué de courage”, a commenté.

Lors d’une conférence de presse, l’avocat d’Héctor Parra a assuré que l’implication de l’acteur dans le processus est illégale et qu’elle va à l’encontre de ses droits humains.

L’avocat a assuré aux médias qu’il rendra l’audience publique afin que soient visibles les irrégularités présumées qui ont été commises pendant la période où Héctor Parra était lié au procès, c’est-à-dire qu’il restera en prison.

“Nous sommes très calmes” : Ginny Hoffman

L’ancienne compagne d’Héctor Parra, Ginny Hoffman, a déclaré qu’ils sont très calmes et qu’ils ont été des moments difficiles et pénibles pour elle, mais qu’ils font confiance à la justice et ont montré qu’il n’y a pas de main noire ou de trafic d’influence.

“Nous sommes très calmes, ils ont été des moments difficiles et pénibles, mais les temps de Dieu sont parfaits, nous faisons confiance à la justice et nous montrons qu’il n’y a pas de main noire ou de trafic d’influence.”

“Ça me fait mal qu’il va traverser une situation”

Ginny Hoffman a nié avoir menti dans les déclarations lors de l’audience où Héctor Parra était lié au processus et a commenté que cela faisait mal que l’acteur allait vivre cette situation d’être en prison.

«Je ne mentirais jamais à ce sujet et quand ils me disent ce qui s’est passé, vous dites que vous montrez ce que vous dites. Ça me fait mal qu’il va traverser une situation. C’était une personne avec qui j’ai vécu des choses très compliquées, des souvenirs très forts viennent, des violences psychologiques très fortes ».

De son côté, Alexa Parra a déclaré qu’elle était détendue car justice était rendue et qu’au cours de l’audience elle avait vu Héctor Parra sur un écran, “mais chacun choisit ses combats”.

Les déclarations d’abus contre Héctor Parra

Dans une interview pour un magazine de divertissement, qui a récupéré l’émission Première main, Ginny Hoffman a dénoncé que l’acteur Héctor Parra se comportait de manière inappropriée avec sa fille.

« Que Hector allait aux toilettes quand ma fille se baignait, que quand ma fille restait dormir à la maison, il couchait avec la fille en caleçon ; qu’un jour il a vu cet homme se faire plaisir alors que ma fille dormait dans le même lit, et qu’il gardait les sous-vêtements de ma fille avec ses sous-vêtements, il avait des attitudes malades”, a-t-il déclaré.

Informations tirées de Milenio