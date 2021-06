Héctor Parra sera en prison pendant au moins un mois – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Héctor Parra pourrait attendre jusqu’à un mois en détention avant que la décision du juge ne soit annulée par ses avocats, cela a été confirmé par son défenseur, Juan Manuel Juárez Perdomo.

Le 15 juin, Parra a été arrêté après que sa fille Alexa, qu’il a eue avec l’actrice Ginny Hofman, a souligné qu’il l’avait agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant et il y a quelques jours, un juge a décidé qu’il était lié à la procédure, une décision dont ses avocats ont fait appel aujourd’hui.

L’objectif est de révoquer la détermination du juge de contrôle car selon l’argumentation de l’avocat, des irrégularités ont été constatées que le tribunal n’a pas apprécié lorsqu’il a rendu sa décision lors d’une audience, où il n’a pas pris en compte les avis du parquet, mais autre preuve particulière.

“La seule chose qu’il considère est l’apparence de l’acte criminel, mais il donne la préférence à l’opinion particulière et aux entretiens que les témoins ont donnés, cependant, d’après les entretiens, il est noté qu’aucun d’entre eux n’est satisfait de voir les faits qui ont été signalés et l’avis manque de valeur, les avis de l’accusation ont une plus grande préférence, qui dans ce cas sont trois », a expliqué Juan Manuel Perdomo.

Les demandes formulées dans l’appel étaient au nombre de deux : qu’un magistrat ordonne au juge de contrôle de révoquer cette décision, ordonne la libération immédiate de Parra et ordonne le rétablissement de la procédure. Cela impliquerait de réévaluer les preuves et de prêter attention aux irrégularités signalées.

Pour ce faire, l’acteur de ‘Un poquito tuyo’ passera au moins un mois en prison à attendre.

« La victime et le ministère public ont trois jours pour se prononcer sur notre appel, ils l’envoient à un tribunal collégial et à certains magistrats et environ le délai légal est d’un mois, mais maintenant avec le temps d’une pandémie il y a un retard parce que le personnel qui travailler dans les tribunaux c’est peu, j’espère que ce sera le temps le plus court », a déclaré l’avocat.

