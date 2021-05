Héctor Suárez Gomís présente un livre en l’honneur de son père

“Mon père n’est pas le putain d’alchimiste ou le moine qui a vendu sa Ferrari, c’est un ‘wey’ (homme) qui avait un tas (beaucoup) de démons mais qui a toujours cherché à les vaincre, je ne le mythifie pas, mais l’humanise lui”, a-t-il expliqué à Efe Suárez Gomis.

Un livre qui se promène entre la biographie et le roman, écrit à partir de l’amour d’un fils pour son père et dans lequel se montre le côté plus “philosophique, humain, plein d’amour”. “Les enseignements d’un enseignant à son disciple” pourraient en être la synthèse, a déclaré l’acteur et écrivain.

De manière naturelle, il fuyait la mythification ou l’allégorie de cette icône de la comédie mexicaine et racontait différents moments qui ont marqué sa vie dont les protagonistes sont père et fils mais aussi la grand-mère du premier, qui était une figure pour lui. très pertinent.

Hector Suárez Gomís et Héctor Suárez. (Instagram / Héctor Suárez Gomís)

Des voyages, des moments intimes et jusqu’au moment où Suárez (Mexico, 1938-2020) a rencontré Mario Moreno “Cantinflas” à Madrid -quelque chose qui l’a marqué à jamais- insufflent à ce livre confiance et tendresse, avec une précision étonnante des souvenirs que l’auteur a dit, sont dus à son état d’asperger.

“Il parlait toujours de sa grand-mère qui l’avait élevé et éduqué. Sa grand-mère est importante et j’ai raconté son histoire avec elle: tout ce qu’il m’a dit et je la connaissais aussi, c’était important de savoir d’où il venait”, a expliqué l’auteur de “Le pelon en son temps de colère” (2009), et “Le pelon des anneaux” (2011).

Le livre raconte également comment Suárez a quitté sa carrière d’architecte et est entré dans le métier d’acteur à la suite d’une coïncidence par l’intermédiaire d’une ex-petite amie de son frère qu’il n’a jamais revu après l’avoir emmené en cours de théâtre.