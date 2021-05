Héctor Suárez Gomis se souvient de son père un an après sa mort – El Sol de México

Le 24 mai 2020, Hector Suárez Gomís a reçu un appel téléphonique de son père, qui lui a dit qu’il en avait marre de tout et qu’il voulait juste “aller au lit et ne pas sortir”. Remarquant le ton de sa voix, il sut qu’au moment où son père se pencherait en arrière, ce serait pour ne plus se lever.

Pour essayer de le rassurer, elle lui proposa de se détendre, de monter un film du Gros et Maigre qu’elle lui avait posté il y a quelques jours, et de ne penser à rien d’autre. Lorsqu’il a raccroché le téléphone, il est allé en ligne pour rechercher le premier vol disponible pour Mexico, parce que quelque chose en lui lui disait que ce serait la dernière fois qu’il le verrait vivant.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

“La dernière fois que je l’ai vu, c’était le vendredi 29 mai, j’étais seul avec lui dans sa chambre, il lui tenait les mains. Je lui parlais, d’un coup il s’est réveillé, il s’est assis, conscient, parfait. Quand il a vu moi, son visage s’est tourné l’a transformé de joie. Je l’ai serré dans mes bras et j’ai dit: “Si tu m’attendais, ne t’inquiète pas, je suis là, je suis là, je t’aime de toute mon âme et je suis en paix. “On s’est étreint pendant trois minutes, puis je lui ai donné un peu d’eau”, a parlé l’acteur Le Soleil du Mexique.

Quatre jours plus tard, le 2 juin 2020, il s’est réveillé avec la nouvelle que son père était décédé tôt le matin. Les jours suivants se sont écoulés entre les larmes et les bons souvenirs de la vie de Don Héctor Suárez, qu’il décrit comme un homme profondément aimant, doux et talentueux.

Et c’est qu’au cours de ses 81 ans de vie, il a participé à plus de 50 films, une trentaine de productions télévisées et pièces de théâtre, dont certaines aux côtés d’El pelón Gomís, et a même triomphé à Tik Tok (où il a dépassé les cinq millions de pièces) quelques mois avant de mourir.

Pour cette raison, votre fils pense qu’il n’a rien manqué de faire et que son héritage restera pour de nombreuses générations. “Il a tout fait, il a vécu pleinement pour le meilleur ou pour le pire, avec ses erreurs, ses grands succès, entre échecs et grands succès. A ses 81 ans il a tout fait.”

Croyant que les hommages se font dans la vie, l’acteur se contente des expressions d’affection que son père a reçues du public. Bien qu’il ait rappelé que les critiques ne l’ont reconnu qu’après sa mort, il a noté que les fans n’ont jamais cessé d’applaudir son talent.

“Nous nous sommes vus le 29 février lorsqu’il est venu à Miami, et il m’a dit qu’il ne voulait plus travailler, et qu’il ferait mieux de se consacrer à ses cours que je ne lui écrivais. Puisque je ne l’ai pas vu lui triste, le lendemain, il a eu un appel sur Telemundo, et je l’ai emmené avec Pablo (son fils), je voulais qu’ils voient qu’il allait bien.

“A Miami, ils ont des bureaux dans tous les pays d’Amérique latine, et tout le monde est descendu faire la queue pour prendre des photos avec lui, lui dire des choses gentilles, ou demander un autographe. Cela lui faisait grand plaisir, cela le rendait très heureux J’ai dit : ” Que ce qui t’est arrivé (le cancer dont il a souffert) ne t’a pas tué, oui, tu as une sonde connectée à ton rein, mais ça n’a pas d’importance “”.

Pour continuer à répandre son héritage, Héctor présente le livre Gracias papa, où il raconte des anecdotes sur l’acteur, son amitié avec Cantinflas, sa relation avec sa grand-mère (qui fut un bel exemple pour Héctor Suárez en grandissant), et quelques détails de comment il a personnellement vécu les jours après la mort de son père.