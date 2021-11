Héctor Velázquez continue avec bien à Jalisco

Les Yaquis de Obregón obtenu un succès significatif contre le Cerf de Mazatlan dans le stade Teodoro Mariscal il y a quelques dates avec un tableau de cinq annotations par zéro afin de se réaffirmer dans le domaine de l’accès au Play Off de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Beaucoup de mérite dans la victoire a eu le lanceur de 33 ans Hector Vélasquez qui a donné à la tribu de grandes émotions jusqu’à présent avec son travail extraordinaire pour commander la rotation et se placer parmi les premiers dans plusieurs départements.

La loi a fonctionné pendant six chapitres dans lesquels j’ai à peine toléré un seul du bois de Luis Jiménez au plus fort du cinquième épisode. Hector a également retiré trois prises au bâton et s’est éloigné pour réduire sa MPM à 1,94.

Héctor Velázquez brille, l’offensive répond et Yaquis triomphe lors du troisième match de la série à Mazatlán. PG : Héctor Velázquez (5-1)

PS : Marco Tovar (0-1)

RH : (OBR) José Carlos Ureña (7) #PuroYaquis Présenté par @Salsa_Huichol pic.twitter.com/vREKzcUZ4U – Los Yaquis de Obregón 🇲🇽 (@yaquis_oficial) 26 novembre 2021

De cette façon, Velázquez s’est retrouvé avec le meilleur WHIP du tournoi à 0,88, en plus il a été placé parmi les leaders de la victoire et à la deuxième place avec sa moyenne de points mérités derrière le Cubain. Elian Leyva.

Le sonorense au cours de la dernière saison de Grandes ligues Il a travaillé avec les Sugar Land Skeeters appartenant aux Astros de Houston où il a établi un record de coup sûr et de défaite avec une MPM de 1,46 au cours des 24,2 manches qu’il a travaillées.

Héctor Velázquez est en route pour les Astros de Houston. Il rencontrera Roberto Osuna et José Urquidy. #YoAmoElBeis pic.twitter.com/qesY861zEy – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 29 juillet 2020