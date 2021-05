(Hed) PE annonce la tournée Ep et Headlining de “ Sandmine ”

Artistes SoCal (HED) PE ont révélé les détails de leur prochain “Sandmine” EP, dont la sortie est prévue le 23 juillet via Dossiers de bruit de banlieue. (HED) PE commémorera la nouvelle version en prenant la route à partir du 23 juillet à Las Vegas, Nevada pour une tournée en tête d’affiche d’un mois. La tournée marquera également la première fois que le groupe interprètera des morceaux de leur douzième album studio acclamé par la critique, “Classe de 2020”, qui a été publié l’année dernière.

Commentaires chanteur Jared Gomes: “Après le succès de ‘Classe de 2020’, nous voulions donner aux fans plus de ce qu’ils voulaient! La pandémie, l’élection, la réaction, la naissance imminente de ma fille … toutes ces expériences ont alimenté l’inspiration pour «Mine de sable». Le titre lui-même nomme un endroit brutal où seuls les forts survivent et peu d’entre eux peuvent s’échapper.

“Au ‘Classe de 2020’ nous sommes retournés à nos racines avec l’approche de retour aux sources; mais sur celui-ci, nous avons mélangé tous ces éléments avec notre son G-Punk et un son énervé «Mine de sable» est né. J’ai hâte que le monde entende celui-ci. “

Enregistré à Gomeshome studio dans l’Idaho, les graines de “Sandmine” ont été déclenchés par le producteur / auteur-compositeur Remy Dovianus qui a co-écrit et coproduit l’EP. Dovianus a été une vie (HED) PE fan et a enregistré la guitare et la basse aux Pays-Bas dans le but d’exploiter le son caractéristique des plus grands albums du groupe. Le batteur Jeremiah “Trauma” Stratton posa ses tambours avec une emphase complimentant les profondes rainures métalliques. Gomes est au sommet de son art et toujours défiant “Sandmine”, enregistrant des voix qui s’inspirent de l’agression brute de TENDANCES SUICIDAIRES et RAGE CONTRE LA MACHINE, mélangé avec les tons hardcore non filtrés de LA HAINE RACE. “Sandmine” résume le vieux thrashiness et la férocité du début (HED) PE albums, tissant ensemble un mélange complexe de punk-rock poignant, de riffs brutaux et de tambours matraqués qui emballe un coup de poing.

(HED) PE sont les pionniers du son G-Punk, qui fusionne le punk-rock, le métal, le hip-hop et le reggae. Pendant plus de deux décennies, le groupe a fait le tour du monde aux côtés de grands noms du hard rock comme PAPA ROACH et LINKIN PARK, légendes hardcore TENDANCES SUICIDAIRES, ainsi que l’emblématique Ozzfest visiter. (HED) PE a connu une résurgence créative après avoir signé avec Dossiers de bruit de banlieue au début des années 2000 et a joué un rôle déterminant dans le développement de la scène underground en plein essor.

“Sandmine” liste des pistes:

01. Mine de sable



02. Faux prophète



03. RTR



04. Voyage de la mort



05. Fais-moi savoir

Des dates de tournée:

23 juillet – Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billard



24 juillet – Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s



25 juillet – Grand Junction, Colorado – Théâtre Mesa



27 juillet – Denver, Colorado – Hermans Hideaway



28 juillet – Lincoln, NE – Royal Grove



29 juillet – Janesville, WI – Barre arrière



30 juillet – Joliet, IL – La Forge



31 juillet – Chersterfield, MI – Diesel



01 août – Battle Creek, MI – Usine de musique



03 août – Saint-Louis, MO – Drapeau rouge



04 août – Kansasville, WI – EN DIRECT @ 1175



05 août – Hobart, IN – Hobart Art Theatre



06 août – Ft. Wayne, IN – Salon Rockstar



07 août – Cleveland, OH – L’Odéon



08 août – Columbus, OH – Roi des clubs



10 août – St.Joseph, MO – Café Acoustic



11 août – Iowa City, IA – Wildwood



12 août – Belvidere, IL – Apollo Theatre



13 août – Harrison, OH – Blue Note



14 août – Indianapolis, IL – Emerson Theatre



15 août – Saginaw, MI – The Vault



18 août – Virginia Beach, VA – Scandals Live



19 août – Jacksonville, Caroline du Nord – Hooligans



20 août – Leesburg, VA – Tally HO



21 août – Clifton, NJ – Dingbatz



22 août – Rochester, NY – Montage Music Hall



23 août – Pittsburgh, PA – Crafthouse



24 août – Altoona, PA – McGarvey’s



25 août – Binghamton, NY – La grotte



26 août – Chicopee, MA – Geraldines



27 août – New Bedford, MA – The Vault Music Hall



28 août – Frenchtown, NJ – Arties



29 août – Pipestem, WV – Metal In The Mountains

