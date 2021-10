(Hed) PE annonce l’album « Califas Worldwide »

(HED) PE a annoncé les détails de sa « Califa dans le monde » album de compilation, sorti le 17 décembre via Records de bruit de banlieue. Califas est un surnom hispanique pour la Californie du Sud, un surnom qui décrit parfaitement (HED) PEle son G-Punk d’Huntington Beach alors qu’il se fond avec des artistes du monde entier pour créer l’union impie de « Califa dans le monde ».

Pour mémoire (HED) PE collaboré avec tout le monde, des poids lourds underground à la création d’une chimie collante avec Bruit de banlieue membres de la famille Johnny Richter de LE ROI KLIC et John E. Necro de OPM, et des apparitions d’invités par des légendes vivantes Angelo Moore de ARÊTE DE POISSON, HEURE de MAUVAIS CERVEAU, Pêcheur de Norwood de ARÊTE DE POISSON, Pierre Distefano de PORNO POUR PYROS, et plus.

« Lorsque la première phase de la pandémie a frappé, toutes nos tournées ont été annulées et nous venions de sortir ‘Classe de 2020’, » mentionné (HED) PE leader Jared Gomes. « Plutôt que de rester assis à attendre que cette chose se termine, j’ai décidé de consacrer toute mon énergie à créer de la musique et de travailler avec de nouveaux artistes de styles variés. Nous avions des gens du monde entier venant d’endroits comme la Biélorussie, la Russie, l’Angleterre , la France, l’Argentine, l’Italie et l’Allemagne envoient des morceaux. Quand j’ai fini, j’ai réalisé qu’il y avait des vibrations vraiment cool ici ; alors j’ai envoyé une sélection à la maison de disques et ils ont accepté. Ils ont proposé de sortir un disque avec tous ces différents artistes, ».

« Le mot Califas est un argot espagnol pour la Californie. J’ai l’impression que ma voix a une ambiance SoCal, donc le titre était une façon cool de lier toutes les pistes du monde entier avec mes vibrations californiennes. »

Afin de donner vie à ces Cali Vibes visuellement, (HED) PE enrôlé Jim « Taz » Evans pour créer la pochette. Connu sous le nom de « Dieu de l’affiche du rock », Taz a illustré et conçu certaines des affiches rock les plus emblématiques pour tout le monde de Neil Young, RAMONES, ÉCRASER DES CITROUILLES, LES PIXIES, et plus. Pour « Califa dans le monde », Evans est venu avec un lowrider emblématique et un art de rue qui ont été synonymes du paysage du sud de la Californie.

(HED) PE sont les pionniers du son G-Punk, qui fusionne le punk-rock, le métal, le hip-hop et le reggae. Pendant plus de deux décennies, le groupe a parcouru le monde aux côtés de stars du hard rock comme PAPA GARDON et LINKIN PARK, légendes hardcore TENDANCES SUICIDAIRES, ainsi que l’emblématique Ozzfest visiter. (HED) PE connu une résurgence créative après avoir signé avec Records de bruit de banlieue au début des années 2000 et a contribué au développement de la scène underground en plein essor.

La liste des morceaux pour « Califa dans le monde » est comme suit:

01. Pas aujourd’hui (feat. La clause finale de TACITUS)



02. Choisissez les côtés (feat. M. Talkative)



03. Putain ce que tu dis (feat. Breez)



04. Ta fierté (feat. Lio Mori)



05. À travers l’univers (feat. Ipcus Pinecone des VILLEBILLES)



06. Tout ce qui compte (feat. Brandon le sorcier)



07. Laissez-les tous derrière (feat. Johnny Richter de KING KLICK et anciennement de THE KOTTONMOUTH KINGS, John E. Necro d’OPM, et THE LOST SOUL)



08. ouragan (feat. Triste Silence)



09. Rien (feat. MUSICATRISK)



dix. Se tenir debout ou tomber (feat. Hunter Friary)



11. Détester (Est l’arme) (feat. Lobotomie frontale complète)



12. Temps d’arrêt (feat. Lio Mori)



13. Le temps s’est écoulé (feat. Nail)



14. Portail (feat. Brandon le sorcier)



15. Ennemis (feat. Poètes électriques)



16. Fou j’aime (feat. Chubby Unicorn)



17. Juste comme toi (feat. Attaque Mods)



18. une nuit (feat. Lio Mori)



19. Dessiner la ligne (feat. Lio Mori)



20. Hareng rouge (feat. Lucid)



21. PMA toute la journée (feat. Shifty de CRAZYTOWN, DJ 6Blocc, Angelo Moore de FISHBONE, HR de BAD BRAINS, Mikal Blue, Norwood Fisher de FISHBONE, Peter Distefano de PORNO FOR PYROS)

(HED) PE prendront la route lors de la deuxième étape de leur « Mine de sable » tournée avec des dates commençant le 29 octobre à Costa Mesa, en Californie.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).