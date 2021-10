Hedera Hashgraph ajoute l’USDC en regardant DeFi | Invezz

Hedera Hashgraph vient d’annoncer avoir ajouté l’USD Coin (USDC / USD) à son réseau. Le stablecoin adossé au dollar est d’une grande importance pour le réseau, qui dit qu’il le considère comme un élément clé pour les paiements et les cas d’utilisation de DeFi dans l’économie de la cryptographie.

Hashgraph est une alternative bien connue aux blockchains, qui utilise des graphiques acycliques directs pour les transactions chronologiques sans avoir à les construire en blocs. Étant donné que vous recherchez actuellement une opportunité de vous développer davantage dans la finance décentralisée, votre adoption de l’USDC n’est pas une coïncidence.

Le directeur exécutif de la Fondation HBAR, Shayne Higdon, a déclaré que n’importe qui peut maintenant effectuer des transactions avec l’USDC sur Hedera, et le faire avec des avantages significatifs par rapport aux autres chaînes. Certains de ces avantages incluent des éléments tels que des performances élevées, une efficacité énergétique durable et une faible latence.

En outre, de nombreux projets basés sur Hedera bénéficieront également de l’ajout de l’USDC, tels que le marché NFT Third Act, MyHbarWallet et Hex Trust, une institution de ciblage de dépositaire de crypto.

En fait, la Fondation HBAR a récemment mis de côté 2,5 milliards de dollars dans la devise native de Hedera pour aider au développement de DeFi grâce à des subventions.

Circle voit également un grand potentiel en rejoignant Hedera

Outre tout ce qui a déjà été mentionné, la pièce peut également redynamiser les acteurs commerciaux qui gèrent les nœuds Hashgraph, dont beaucoup sont de grandes entreprises, telles que Google, Deutsche Telekom, Boeing, IBM et autres. Higdon pense même que cela pourrait renforcer les cas d’utilisation tels que les plateformes de chaîne d’approvisionnement basées sur le grand livre et la titrisation.

Circle, le créateur de l’USDC, a également été assez attiré par l’idée de rejoindre le réseau Hedera grâce à ses réalisations entrepreneuriales et la possibilité d’utiliser sa monnaie dans des environnements sous licence. Bien sûr, Circle est déjà quelque peu habitué à DeFi et à son potentiel, ainsi qu’à celui du secteur NFT.

Son vice-président des produits, Joao Reginatto, a déclaré que la société avait décidé de donner la priorité à Hedera plus tôt cette année, car elle estimait avoir le pouvoir d’utiliser davantage l’USDC. En plus de cela, il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour créer davantage d’applications professionnelles. Et, avec cet ajout, Hedera est désormais la sixième blockchain à ajouter l’USDC.

