Hedera Hashgraph (HBAR) en mode pleine lune alors que le prix confirme une divergence haussière cachée sur les graphiques hebdomadaires

HBAR, le jeton natif de l’écosystème Hedera Hashgraph, maintient une perspective haussière après le récent lancement du stablecoin USDC de Circle sur l’écosystème HBAR. Why, récemment le vice-président du produit de Circle, Joao Reginatto, dans une interview avec CoinDesk, a souligné la nécessité de donner la priorité à l’écosystème de jetons HBAR plus tôt cette année, en raison de sa puissance pour davantage de cas d’utilisation en entreprise.

À l’avenir, l’USDC sur Hedera sera compatible avec les comptes Circle existants et les API Circle Payments, Payouts et Accounts, comme indiqué dans un récent communiqué de presse.

Continuez à lire pendant que nous analysons la demande et l’offre de HBARBTC et HBARUSDT au dessous de.

Analyse des prix HBAR : analyse du graphique hebdomadaire HBARBTC

La récente augmentation de la domination de Bitcoin BTC a entraîné une baisse de la demande pour les principaux altcoins, y compris le crypto-actif HBAR.

Inversement, des lectures RSI plus élevées au-dessus du niveau 25 et du niveau 75 indiquent que cela pourrait ne pas durer longtemps, car une divergence haussière imminente au moment de la presse pourrait relancer la demande pour le crypto HBAR.

Analyse des prix HBAR : analyse du graphique hebdomadaire HBARUSDT

Des lectures RSI plus élevées au-dessus du niveau 25 et du niveau 75 ainsi que la divergence haussière cachée du 21 juin suggèrent que les taureaux contrôlent toujours le marché.

Une baisse des prix suite à un nouvel ATH à 0,5760 implique que le prix HBAR est dans une phase de correction où les signaux d’entrée pour reprendre la tendance haussière seront déclenchés par un niveau de survente sur la période quotidienne.

Passons au calendrier quotidien ci-dessous.

Analyse des prix HBAR : analyse des graphiques quotidiens HBARUSDT

Le HBARUSDT se négocie dans une structure de marché liée à une fourchette, comme le révèle le graphique ci-dessus.

Une série de divergences haussières cachées le 21 septembre et le 12 octobre montre un biais à la hausse, ce qui laisse entendre que le HBARUSDT pourrait probablement casser la résistance de 0,4280.

A l’inverse, une violation du 21 septembre [0.2880] bas suggère un faible intérêt pour la crypto-monnaie HBAR et une pression de vente plus élevée à venir.

Notez que la divergence haussière a été déclenchée alors que le RSI était en territoire de survente, une indication que les taureaux ont peut-être trouvé un prix plancher.

Analyse des prix HBAR : Analyse du graphique HBARUSDT sur 4 heures

L’actif cryptographique HBAR forme des pics et des creux plus élevés, le creux récent s’étant formé après que le RSI soit tombé en dessous du niveau 25 le 24 octobre à 16h00.

Similaire à la combinaison de temps quotidien et de temps hebdomadaire de sortie du niveau-75 [weekly chart] et entrée du niveau 25 survendu [daily], la période de 4 heures entre également dans la zone de survente, tandis que la période de temps quotidienne se négocie au-dessus du niveau 25 sur la période de temps quotidienne au moment de la presse.

Il s’agit généralement d’un signal haussier pour le HBARUSDT. Nous nous attendons à ce que la dynamique haussière persiste compte tenu des récents développements positifs survenus au sein de l’écosystème HBAR.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

