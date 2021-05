Hedera Hashgraph s’associe au fournisseur de solutions Oracle Chainlink Labs

La principale solution Oracle, Chainlink Labs, rejoindrait le Hedera Governing Council, la branche dirigeante de la société de registres distribués Hedera Hashgraph. Cela a été annoncé dans une annonce sur son site Web.

Chainlink à intégrer avec HTS

Chainlink a également été sélectionné comme partenaire oracle du réseau Hedera et intégrera son protocole au Hedera Token Service (HTS). Le HTS permet la création, la gestion et le transfert d’actifs fongibles et non fongibles sur la blockchain.

Hedera affirme que le partenariat fournit un accès centralisé aux services financiers à la confiance informatique distribuée, à la visibilité et au contrôle de l’écosystème blockchain. Chainlink rejoindrait le Conseil des gouverneurs en tant que 21e membre.

Hedera comptera au maximum 39 membres dans son conseil de gouvernance. Les autres membres du conseil comprennent de grandes entreprises comme IBM, Tata Communications, FIS Global, Nomura Holdings, Google, Deutsche Telekom, Boeing et DLA Piper.

S’exprimant sur le nouveau développement, David Post, directeur général du développement commercial et de la stratégie de Chainlink, a déclaré que, à mesure que la technologie de la blockchain continuait de progresser, les solutions oracle décentralisées devenaient plus importantes compte tenu de leur myriade de cas d’utilisation.

Post a également affirmé que Chainlink élargirait sa gamme de services intelligents liés aux contrats. Cela viserait à renforcer un vaste éventail d’applications sécurisées et riches en fonctionnalités.

«Pour alimenter un vaste éventail d’applications sécurisées et riches en fonctionnalités, il est très naturel pour nous de rejoindre le Conseil d’administration d’Hedera et de travailler avec le principal réseau public de niveau entreprise et leurs autres membres du Conseil pour faire de Chainlink le fournisseur d’oracle par défaut. pour les applications d’entreprise. »

Le boom de DeFi

Les crypto-monnaies ont été la classe d’actifs la plus discutée ces dernières années. Cela est principalement dû à l’adoption croissante par les investisseurs institutionnels qui considèrent ces gammes d’actifs numériques comme une meilleure réserve de valeur que l’or et le fiat conventionnel.

Bitcoin, la toute première crypto-monnaie fabriquée dans le monde, a été le visage de l’industrie naissante car elle a bondi de 90%, conduisant l’espace émergent à sa première valorisation d’un billion de dollars en moins d’une douzaine d’années.

Même si de nombreux investisseurs en crypto associent l’espace crypto à Bitcoin, selon un rapport du principal échange de crypto américain Gemini, de nombreux autres protocoles et sous-secteurs de cryptographie ont également affiché des rendements positifs.

L’un des plus performants a été l’espace DeFi. Le sous-secteur, qui repose principalement sur la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse Ethereum, a été largement adopté.

Suite au lancement du protocole DeFi Yearn Finance début 2020, DeFi a connu une croissance exponentielle, gagnant plus de 15% de part de marché en un an seulement.

DeFi se concentre sur la fourniture de services financiers garantis par des héritages tels que le gain d’intérêts sur votre épargne, vos prêts, vos emprunts, vos assurances et la spéculation sur les actifs. Les paiements d’intérêts ont été le principal attrait car certains projets ont payé jusqu’à 20% pour conserver des fonds cryptographiques sur la plate-forme. Cela contraste avec les taux bancaires conventionnels, qui sont inférieurs à 1%.

Chainlink, qui fournit des solutions oracle décentralisées aux utilisateurs d’entreprise, a bondi de plus de 500% en 2019, passant de seulement 30 cents à plus de 4,27 $ en juin de la même année.

Au moment de la publication, 1 LINK coûte actuellement 31,72 $.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.