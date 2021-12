Hedera, un réseau distribué ciblant les entreprises, se lance dans la mêlée du métaverse

Le réseau Hedera, qui prétend être le seul réseau public de registres distribués adapté aux exigences de sécurité et de stabilité des grandes entreprises, se lance dans la frénésie alimentée par la crypto-monnaie sur les mondes virtuels, cherchant à développer ce qu’il décrit comme un « métaverse d’entreprise ».

La Fondation HBAR, qui soutient le développement sur le réseau Hedera par le biais de subventions, a formé un nouveau partenariat avec MetaVRse, une plate-forme de création 3D basée sur le Web, pour soutenir le développement d’applications liées aux métaverses, selon un communiqué de presse du 14 décembre.

Le métaverse fait référence à l’idée de mondes numériques qui combineraient des éléments de réalité augmentée et virtuelle, Internet, les jeux, l’art, la culture et les réseaux sociaux – activés par les actifs numériques et les réseaux distribués. Les jetons non fongibles (NFT) jouent un rôle fondamental dans le métavers, donnant aux gens la propriété de leurs personnages, des objets accumulés dans le jeu et des terres virtuelles.

Selon le site Internet de Hedera, le réseau est « détenu et gouverné par les principales organisations mondiales », parmi lesquelles Google, le fabricant d’électronique LG et la banque singapourienne DBS.

« Le métaverse est l’avenir de la communication humaine, de la collaboration et du commerce », a déclaré le co-fondateur de MetaVRse, Alan Smithson, dans le communiqué de presse.

Performances des jetons HBAR

Le partenariat intervient à un moment où les ventes de NFT virtuels atterrissent sur des projets de métaverse tels que Decentraland et The Sandbox ont totalisé plus de 100 millions de dollars au cours de la dernière semaine de novembre, selon un rapport de DappRadar.

Les données de Nonfungible.com montrent qu’il y a eu plus de 280 millions de dollars de ventes NFT au cours des 30 derniers jours. Cela se compare à seulement 18 millions de dollars en septembre.

La vague d’attention envers les mondes virtuels a commencé avec le changement de marque de Facebook en Meta en novembre. L’annonce a poussé les jetons liés au métaverse à des niveaux record et a également attiré l’attention des grandes institutions.

Le jeton natif du réseau Hedera, HBAR, a été multiplié par sept à ce jour. Cela bat le gain quintuple pour la crypto-monnaie ether (ETH) d’Ethereum, mais il est loin derrière les gains beaucoup plus importants pour d’autres projets, tels que la multiplication par 104 du MATIC de Polygon.

Les jetons HBAR ont une capitalisation boursière d’environ 4,2 milliards de dollars, après avoir été dépassés cette année par des projets liés au métaverse comme Decentraland, dont le jeton MANA a été multiplié par 35 cette année pour atteindre 5,5 milliards de dollars.

« Concerts virtuels et galeries »

MetaVrse fournit des outils sans code pour les constructeurs créant des expériences numériques et interactives. Son utilisation du réseau Hedera permet aux actifs qu’il crée d’être détenus et échangés sur les marchés et les plateformes du choix du constructeur.

La Fondation HBAR alimente la croissance de l’écosystème Hedera en fournissant des subventions, du marketing et du développement commercial aux développeurs, startups et organisations s’appuyant sur le réseau Hedera. Selon le site Web de la fondation, elle dispose d’un budget initial de 5,35 milliards de jetons HBAR d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars.

Le partenariat entre la Fondation HBAR et MetaVRse a été lancé avec un plan visant à ouvrir des opportunités de carrière dans le métaverse.

Dans une interview avec CoinDesk, Donald Thibeau, co-fondateur et directeur de la stratégie de la Fondation HBAR, a déclaré qu’il était ravi de voir ce qui sera créé avec ces outils proposés, « qu’il s’agisse d’une salle d’exposition virtuelle affichant des versions tokenisées d’une nouvelle gamme de produits ou des NFT donnant accès à des concerts et galeries virtuels.

Hedera est un grand livre public distribué qui utilise un mécanisme de hachage. Les développeurs utilisent des registres distribués pour établir une confiance de calcul directement dans leurs applications. Hedera se concentre principalement sur l’utilisation en entreprise et propose 10 000 transactions par seconde ainsi que des frais et une consommation réduits, selon un article de blog du projet. Depuis son lancement en 2018, le réseau public a traité plus de 1,75 milliard de transactions.