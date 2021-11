David et Kaz ouvrent l’émission en discutant du boeuf entre Lince Dorado et le père du superfan Izzy (02h00). Ensuite, ils examinent le virage au talon de Kevin Owens et comment cela coïncide avec les rumeurs de contrat (15h00). Plus tard, ils présentent un aperçu du Full Gear d’AEW (30:00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

