Heela Yang, PDG de Sol de Janeiro, parle de la crème Bum Bum et du renforcement de la marque – WWD

Lorsque Heela Yang, cofondatrice et directrice générale de Sol de Janeiro, a quitté sa carrière – qui comprenait des concerts chez Lancôme et Clinique – pour déménager au Brésil, le changement était à la fois bouleversant et stimulant. “C’était une toute nouvelle expérience pour moi, et c’était excitant, mais très angoissant de voir toutes les choses qui vous mettent à l’aise retirées”, a-t-elle déclaré.

Son séjour en Amérique du Sud a été bien utilisé, cependant, servant d’inspiration pour Sol de Janeiro, la marque de soins du corps d’inspiration brésilienne qu’elle a cofondé avec Camila Pierotti et Marc Capra, qu’elle connaissait depuis ses années de marketing. “Je suis tombée enceinte le premier mois où j’étais là-bas, j’étais au plus gros de ma vie et je ne me sentais pas vraiment bien dans ma peau”, a déclaré Yang. “Nous avons eu cette idée de nous sentir vraiment bien dans notre peau et confiants en nous-mêmes, et d’aimer chaque partie de notre corps.”

La marque, qui a été lancée avec sa crème Bum Bum en 2016 et a déclenché une explosion des soins du corps, s’est depuis étendue aux soins capillaires et aux parfums, et des sources de l’industrie prévoient que les ventes au détail mondiales atteindront 200 millions de dollars en 2021. Aujourd’hui, Yang dirige le tandis que Capra supervise l’équipe créative interne et Pierotti gère le développement de produits et la formation.

Quel a été votre premier travail et qu’avez-vous appris ?

Heela Yang : J’ai travaillé dans la division banque d’investissement de Goldman Sachs. Je ne connaissais rien à la finance, mais j’avais un très fort désir d’être financièrement indépendante – en tant que femme, c’était très important pour moi. J’ai décidé d’apprendre et j’ai beaucoup appris. C’était un bootcamp intense de deux ans sur la finance, et tout ce que j’y ai appris, je l’utilise tous les jours pour courir Sol de Janeiro. Cela m’a également aidé à obtenir une acceptation à l’école de commerce de Harvard, où j’ai trouvé ma passion pour le marketing.

Comment le point de vue de Sol de Janeiro a-t-il évolué depuis son lancement ?

HY : La genèse de la marque était d’apporter la confiance brésilienne au monde, ce sentiment de se sentir vraiment bien dans sa propre peau, quelle que soit la forme, la taille, la couleur, la préférence de genre. C’est ce que j’ai personnellement vécu lorsque j’ai déménagé au Brésil. Prendre soin de soi de la tête aux pieds est une routine que tout le monde fait au Brésil. Alors, notre point de vue a-t-il changé au fur et à mesure que l’entreprise s’est développée ? Pas du tout. Notre slogan original est « Aimez-le, affichez-le, vous l’avez. » Il capture qui nous sommes et se construit autour de cette inclusivité inhérente à la marque.

Qui est votre principal consommateur et qu’est-ce qui l’attire vers la gamme ?

HY : Notre consommateur traverse tous les âges et toutes les expressions de genre, ce qui est un rêve devenu réalité pour un spécialiste du marketing. Ils sont passionnés par la marque, ils aiment généralement notre positivité ensoleillée. Ils aiment aussi la sensation que nos parfums leur procurent et la façon dont les autres y réagissent lorsqu’ils portent nos parfums. Nous les invitons à rêver et à s’évader. Bum Bum est plus qu’une crème qui résout un problème. Nous faisons du soin de soi un rituel quotidien. C’est un plaisir et non une corvée.

Bum Bum Cream a un tel culte, à quoi attribuez-vous cela? Avez-vous été en mesure de reproduire le même niveau de réussite sur toute la ligne ?

HY : Nous avons créé cette crème dans ma salle à manger. C’était une vraie passion. Nous avons associé notre formulation, très efficace, à ce parfum et le produit a pris vie. Le bouche à oreille fait partie intégrante de ce phénomène. La crème Bum Bum représente une grande partie de nos ventes totales, mais ce n’est plus la majorité maintenant que nous l’avons étendue au bain et à la douche. Les soins capillaires ne font que décoller, et lorsque nous avons lancé notre gel douche sur sephora.com en 2016, il s’est vendu en six heures.

Sol de Janeiro entre chez Sephora chez Kohl – comment pensez-vous attirer les consommateurs du marché de masse ?

HY : Les consommateurs du marché de masse s’améliorent constamment ou essaient de trouver de nouveaux produits, surtout aujourd’hui. Les soins du corps sont une catégorie très facile à comprendre, et nous sommes chez Sephora by JC Penney. Nous nous en sortons incroyablement bien là-bas. C’est une indication possible des consommateurs de masse et de leur capacité à les attirer dans l’industrie haut de gamme.

En plus d’être un succès chez Sephora, vous avez dit que votre activité d-à-c avait triplé l’année dernière. Comment voyez-vous évoluer la distribution de Sol de Janeiro ?

HY : Notre distribution restera toujours numérique d’abord. Aujourd’hui, 70 % de nos ventes se font en ligne. Nous continuons d’y voir une croissance à trois chiffres, et c’est notre objectif principal, ainsi que de travailler avec des détaillants en gros dotés de solides capacités numériques. La brique et le mortier resteront importants pour nous, car les vendeurs des détaillants ont été nos plus grands ambassadeurs. Les gens nous découvrent en magasin et essaient de sentir nos parfums. C’est une partie très importante de notre expérience.

Qu’avez-vous appris en faisant évoluer l’entreprise si rapidement ?

HY : Mon objectif numéro un a été de construire l’équipe et la culture. À mesure que l’entreprise se développe si rapidement, que votre distribution s’étend et que votre gamme de produits se met à jour, vous avez besoin de talent. Nous avons doublé la taille de notre équipe chaque année.

Comment votre dernier lancement pour le corps, Bom Dia Bright Body Cream, s’intègre-t-il dans votre portefeuille de soins du corps ?

HY : Cette crème est une crème riche en hydratation, et elle offre des avantages très différents de la crème Bum Bum. Il a une exfoliation très douce avec des AHA de fruits, et nous avons également de la vitamine C pour fournir un coup de pouce éclaircissant. Il contient également du beurre de cupuaçu, qui est l’alternative amazonienne au beurre de karité, et il a un tout nouveau parfum.

Où voyez-vous le plus d’opportunités ?

HY : Je viens juste de commencer. Nous n’avons que 25 produits, et nous n’avons même pas touché au visage, qui est une catégorie monstre et a un grand potentiel pour nous. Nous sommes une véritable marque de style de vie qui peut couvrir plusieurs catégories.

Quelles sont vos trois plus grandes priorités pour l’année à venir ?

HY : Tout d’abord, mon équipe. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble au cours des 16 derniers mois, et nos bureaux sont en train d’être rénovés pour être plus ouverts et plus flexibles. Deuxièmement, nous avons un pipeline d’innovation de produits vraiment passionnant. Nous sommes dans le parfum et les cheveux maintenant, et nous ne faisons qu’effleurer la surface. Comme vous le savez, presque à chaque lancement, nous avons atteint les cinq meilleurs produits chez Sephora. Continuer sur la lancée est vraiment important. Et mon dernier investissement dans nos capacités numériques — 30 % de notre activité se fait sur notre propre site Web.

Qu’est-ce que tu n’as pas appris en école de commerce sur le fait d’être fondateur ?

HY : Il y a tellement de valeur à faire des choses, plutôt que d’émettre des hypothèses ou de théoriser. C’est la seule façon d’apprendre. J’aurais pu en apprendre un peu plus sur le développement de carrière. C’est aussi l’émotion de créer une marque. Nous sommes des êtres émotifs et nous pouvons être aussi rationnels que nous le souhaitons à propos de «ce soin de la peau fonctionne pour moi», mais en fin de compte, nous sommes émus par l’émotion. Je dis tout le temps à mon équipe, “la créativité avant le capital”. Tout ce que vous générez avec votre créativité est beaucoup plus significatif et puissant que l’argent.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :

Master Class : Charles Rosier, PDG d’Augustinus Bader

Master Class : Stéphane de la Faverie

Classe de maître : Abena Boamah