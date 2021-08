Heels Saison 1 Episode 1 Review: Kayfabe ⋆ 10z viral

Oh, comme les puissants tombent.

Pour Jack Spade, kayfabe est tout. Lui et Ace ont grandi avec. Dans l’ombre de leur père, Tom “King” Spade, ils ont appris que votre réputation est façonnée, alors que la vraie vie doit rester privée dans le monde de la lutte.

Dans Heels Saison 1 Episode 1, sortir du script et laisser sa renommée au niveau de la ville lui monter à la tête a enseigné au héros de Duffy Wrestling Lead, Ace Spade, une sacrée leçon.

Ce n’est pas aussi simple que cela, bien sûr.

Jack et Ace Spade ont passé toute leur vie jusqu’à ce moment à la fin de la première.

Nous n’avons peut-être passé que 55 minutes dans leur monde, mais la douleur, le choc, était tout aussi sincère de notre point de vue.

La rivalité entre frères et sœurs est une garce, mais tout est exacerbé lorsque vous vivez aux yeux du public. Et quand Tom Spade est mort, laissant le DWL à Jack, ils n’étaient plus seulement les fils de King Spade, mais son héritage.

Lorsque Jack a pris le contrôle de la ligue, il a plongé la tête la première dans la création d’histoires axées sur les personnages qui résonneraient avec la foule.

Willie : À votre avis, qui gagnerait votre père ?

Jack : Peu importe. Il est mort.

Jack met tout son cœur et les finances de sa famille à faire du DWL quelque chose dont ils peuvent être fiers avec l’espoir que son travail acharné et le sacrifice de sa famille les propulseront au-delà de leurs racines de petite ville et dans le grand temps.

Ace a joué un rôle important dans leur récent succès. En tant que visage, le héros, son charisme et sa beauté ont attiré l’attention du public et du monde de la lutte dans son ensemble, grâce à la promotion inlassable de la ligue par Jack alors qu’il étend la DWL en ligne.

As : Quoi ? Tu as fait parce que j’ai dit putain ? Ils ont adoré!

Jack : Nous avons des enfants qui viennent au spectacle, Ace.

Ace : Ouais. Me voir! Je veux dire, écoute ça !

Jack : Quand tu es sur le ring, tu t’en tiens à mon scénario.

As : As ! As! As! As! Vous entendez cela?

Notre introduction aux Spades et à la ligue a trouvé Ace qui sortait du script, donnant à son frère et rival de Heel sur le ring un gros F you qui a presque terrassé Jack.

Il y a des enfants présents, mais le plus gros problème était qu’Ace est sorti du script, ce qui a forcé la main de Jack à aborder leur rivalité fictive avec une histoire qui n’avait même pas failli se jouer.

Si vous êtes un vrai fan de catch, vous savez que les meilleures rivalités durent des années. Le récit les fait monter et descendre, renversant fréquemment les attentes afin que les loyautés soient toujours en mouvement.

Garder les fans deviner est l’attraction principale.

C’est toujours dans l’esprit de Jack, mais Ace se délecte d’être le héros. Quand les fans scandent son nom, il s’y accroche. Il en a besoin.

Mais en dehors du ring, cette adoration a un impact négatif sur lui.

Prendre une fuite et jeter une bouteille de bière vide dans le cimetière était déjà assez grave, mais la façon dont il traitait le dépanneur Helen allait à l’encontre de tout ce qu’ils défendaient, et le jour du match, cela a détruit l’illusion d’Ace en tant que héros.

King Spade était aussi le héros, et il semble qu’Ace suive ses traces avec son comportement errant. La raillerie d’Helen d’Ace incluait une histoire laide sur le Tom Spade hors du ring. Il est difficile d’imaginer grandir avec un père que la ville aime qui est tout sauf le héros de sa maison.

Mais c’est là que commence cette histoire. Lorsque Wild Bill Hancock, le talon qui a fait le grand succès de Duffy, revient pour éclairer Ace, cela aggrave le problème.

Si vous vous demandez si Jack est trop dur avec son frère, alors vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que Bill pour en avoir la preuve. C’est une mauvaise influence. Bien sûr, il est sorti de Duffy, mais s’il en est si content, alors pourquoi a-t-il besoin de pilules pour passer la journée ?

Ace n’a même pas eu à quitter la ville pour commencer à se laisser aller à la célébrité et à plonger ses mains dans la drogue. Il a reniflé avant le grand match. À cause de cela, il aurait pu être très blessé.

Jack veut construire la ligue. Ace est une grande partie de cette expansion, mais son ego doit être contrôlé. Les roues étaient déjà en mouvement après qu’Ace soit sorti du script. L’incident avec l’arrivée d’Helen et Bill a fait passer les choses au niveau supérieur.

Jack contrôle l’histoire d’une main de fer, et si ces choses ne s’étaient pas produites, il aurait peut-être trouvé un moyen pour Ace de gagner la ceinture, même si l’histoire a révélé que Jack la volait à nouveau sur la route.

Jack et Ace craignent tous deux que l’autre ne finisse par mourir comme leur père, mais au lieu d’utiliser cette peur de la perte pour les rapprocher, ils l’utilisent pour se creuser l’un l’autre.

Jack imagine les excès d’Ace le conduisant à rentrer chez lui dans un sac mortuaire, tandis qu’Ace pense que porter le poids du DWL sur ses épaules sera la fin de Jack.

Il y a deux manières pour cette histoire de se dérouler. Ils peuvent mettre les ordures de côté et travailler ensemble, ou ils peuvent devenir encore plus distants au détriment de tous ceux qui les entourent.

Staci : Hé ! Qu’avez-vous décidé pour la finition ?

Jack : Peu importe. Ce n’est pas réel.

Pour la scène finale, c’était au tour de Jack de sortir du script.

Cristal: [to Ace] Tu m’emmènes avec toi quand tu quittes Duffy ?

As: [to Jack] Putain la ceinture. J’ai déjà gagné. Je vais lutter contre le match de ma vie, et c’est comme tu l’as dit. Je peux partir, et tu restes ici. Pour toujours. Jusqu’à ce que tu finisses par te tuer comme papa. [Jack launches at him, choking him]

Alors qu’ils attendaient d’entrer dans le dôme pour leur grand combat, Ace a encore une fois poussé les boutons de son frère, et ce qui s’est passé sur le ring était horrible à regarder. Cela sentait le désespoir, mais Jack l’a rendu réel aussi.

Ils n’étaient pas dans leur personnage, ils étaient aussi réels qu’ils le seraient jamais sur ce ring, et Jack avait quelque chose à prouver à Ace. C’était une sacrément bonne façon de préparer le terrain pour la saison 1 de Heels.

Alors qu’ils se battent pour le respect et l’amour, tout le monde devra essayer de suivre.

La famille de Jack souffre déjà alors qu’il consacre son temps à la ligue. Son fils, Thomas, voit Ace comme son héros, et son père vient de l’humilier sur le ring.

Avec la ligue seulement deux mois, Crystal l’a tout donné à Ace, et il l’a prise pour acquise. Il envisageait de la jeter de côté pendant qu’elle se demandait s’il l’emmènerait avec lui dans son ascension dans la cour des grands.

Big Jim, une autre ligue Face, a décidé de prendre sa retraite. Rooster a des yeux sur un plus grand prix que d’être un acte d’ouverture. Il veut un coup à la ceinture.

Tous ont été choqués par ce qui s’est passé sur le ring, et la saison se lancera à partir de ce mouvement inattendu, révélant des choses que vous ne verrez pas venir.

Quiconque regarde la télévision sait à quel point nous aimons une histoire de rédemption. La lutte scénarisée propose aux personnages d’être de tous les côtés et de monter et descendre, tout comme la vie. Jack et Ace ont tous les deux beaucoup de place pour s’améliorer, et j’ai hâte de voir s’ils peuvent relever le défi en tant que frères.

J’espère que vous avez pris toutes nos interviews et lu ma première critique de la série pour plus d’informations. Le récapitulatif complet de la première peut être trouvé en cliquant sur le lien vers l’épisode au début de cet article.

Il y a tellement plus à couvrir, et nous irons beaucoup plus loin au fur et à mesure que la saison avance. J’espère qu’on se verra ici !!

