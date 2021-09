Hegseth : Biden vient-il de déposer 12 000 étrangers illégaux dans votre jardin ?

Pete Hegseth a critiqué l’administration Biden pour avoir libéré des milliers d’immigrants illégaux aux États-Unis vendredi sur “Fox News Primetime”.

PETE HEGSETH : C’est un stade de baseball entier d’illégaux attendant de se précipiter en Amérique. Pas plus tard qu’hier, l’administration nous a dit qu’il restait encore 5 000 clandestins dans le camp gouvernemental. Alors 24 heures plus tard, où sont-ils allés ? Qu’est-il arrivé aux 3 200 personnes dont on nous a dit qu’elles étaient en cours de traitement ?

…

Comme nous l’avons partagé hier soir, nous savons que « procédure de renvoi » signifie en fait être libéré dans l’ombre des États-Unis. Alors, l’administration Biden vient-elle de laisser tomber 12 000 illégaux, et probablement beaucoup, beaucoup plus dans votre arrière-cour ? La réponse est sans équivoque oui. Mais ne vous inquiétez pas, nous devons tester ces personnes pour COVID, n’est-ce pas ? L’administration qui aime imposer des vaccins et des masques à de vrais citoyens américains qui travaillent dur et qui paient des impôts doit sûrement traiter ces illégaux de la même manière ?

…

Vous avez besoin d’un test COVID pour manger à l’intérieur d’un restaurant de la ville où je suis en ce moment et d’un masque pour voler dans un avion, mais les illégaux n’ont besoin de rien de tout cela pour entrer en Amérique. Si Biden avait déjà été à la frontière de sa vie, il pourrait peut-être avoir une idée de ce qui se passe là-bas – mais trois jours après que Fox News a demandé à la Maison Blanche pourquoi Biden n’est jamais allé à la frontière, nous avons toujours pas de réponses.

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET DE PETE HEGSETH ICI :