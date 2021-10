Heidi Gardner a franchi une étape importante lors de l’épisode de Rami Malek

La star de Saturday Night Live, Heidi Gardner, a célébré une étape spéciale lors du dernier épisode de la série de sketchs comiques. Selon The SNL Network, l’épisode du 16 octobre, animé par Rami Malek, présentait le 300e sketch de Gardner dans l’émission. Le comédien a initialement rejoint la série en tant que joueur vedette pendant la saison 43.

Le réseau SNL a souligné le fait qu’un sketch particulier diffusé en haut de l’heure était le 300e de Gardner. Pour ouvrir l’épisode, SNL a présenté une conférence de presse sur le football, qui était un clin d’œil au scandale des e-mails de Jon Gruden. Pendant le sketch, Gardner a dépeint une pom-pom girl de football de Washington. Son personnage a noté que, tout comme son équipe, elle n’a pas « de nom ».

La conférence de presse de football de ce soir Cold Open était le 300e croquis #SNL de Heidi Gardner pic.twitter.com/Vpq9f8PpGi – Le réseau SNL (@thesnlnetwork) 17 octobre 2021

Comme mentionné précédemment, Gardner a rejoint SNL pour la saison 43, qui a débuté en septembre 2017, en tant que joueur vedette. Elle a été joueuse vedette des saisons 43 et 44 avant d’être promue joueuse de répertoire. Avant la première de la saison en cours, 47 ans, Gardner s’est entretenue avec Backstage, au cours de laquelle elle a réfléchi à son audition SNL. Sur la base de son audition, qui a incorporé plus que quelques impressions, il n’est pas surprenant que SNL l’ait invitée à rejoindre le casting.

« Je me souviens avoir su que je voulais être absolument indéniable à leurs yeux », a-t-elle expliqué. « J’ai emballé mon audition. Je pense que j’ai fait neuf personnages originaux et trois impressions. C’était beaucoup de 15 secondes d’un personnage. » Gardner a ajouté à propos du processus d’audition : « J’ai essayé de travailler sur certains qui avaient besoin d’un peu plus de temps. C’étaient beaucoup de personnages que j’avais déjà joués dans des séries ; je les connaissais. Mais la chose la plus difficile avec les auditions est de faire confiance Je le sais. Je me souviens des jours qui l’ont précédé, c’était comme, combien de fois est assez? Je me fais même ça maintenant.

La saison 47 de SNL a été diffusée le 2 octobre avec l’animateur Owen Wilson et l’invité musical Kacey Musgraves. La semaine suivante, Kim Kardashian a fait ses débuts en tant qu’animatrice aux côtés de l’invité musical Halsey. Malek était le troisième animateur de la saison, à la tête de l’épisode du 16 octobre avec l’invité musical Young Thug. L’ancien membre de la distribution de SNL, Jason Sudeikis, devrait faire son retour sur scène le 23 octobre. Cette fois, il assumera les fonctions d’animateur avec Brandi Carlisle en tant qu’invité musical.