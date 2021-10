Heidi Klum décompose tous ses costumes d’Halloween élaborés en 2021

Heidi Klum n’a pas l’intention de renoncer à sa couronne de reine d’Halloween, même si cela nécessite de pivoter un peu.

Bien qu’elle ait dû sauter sa fête d’Halloween annuelle épique pour la deuxième année consécutive au milieu de la pandémie en cours, Heidi a toujours maintenu sa tradition de donner vie à des costumes extrêmement élaborés. Dans Klum’s Day, un film de huit minutes partagé sur son compte Instagram le vendredi 29 octobre, Heidi rend hommage à certains de ses films d’horreur préférés, notamment Psycho, The Exorcist, The Shining et Dead Alive.

« LA VOICI », a-t-elle légendé en partie. « Normalement, j’organisais ma fête annuelle d’Halloween le dimanche soir… mais cette année, les choses sont encore un peu différentes. »

Lors d’une interview exclusive avec E! Nouvelles de la vidéo impressionnante, qui comprend des rôles pour ses quatre enfants, la star de 48 ans d’America’s Got Talent a expliqué qu’elle voulait recréer des scènes d’horreur classiques « pour ne pas laisser tomber tous les fans d’Halloween », tout en embrassant son côté créatif .