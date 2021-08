Heidi Klum et sa fille Leni Twin en Italie

Heidi Klum et sa fille de 17 ans, Leni, ont foulé le tapis rouge lors de l’événement LuisaViaRoma for Unicef ​​​​de samedi en Italie, et elles avaient l’air impeccables dans des robes dorées et argentées scintillantes. Mais plus important encore, OMG à quel point Leni ressemble à sa mère. Décharge de photos qui vous arrive :

Comme Heidi, Leni est mannequin et a déjà fait des couvertures sur Vogue Allemagne et Glamour Allemagne. Heidi lui donne évidemment une tonne de conseils dans sa carrière, disant à People “C’est une chose amusante à faire pour elle. Elle n’a pas peur des caméras parce qu’elle vient toujours sur mes plateaux et mes spectacles. Elle est assez forte dans le sens où elle joue avec ça! “

“Je l’ai aidée avec des affaires et elle a tellement de choses en préparation”, a-t-elle ajouté. “C’est vraiment excitant. Elle fait les choses que j’ai toujours rêvé de faire ! Je lui ai dit, à la fin de la journée, tu dois être heureuse avec toi-même. Et ne fais rien que tu ne veux pas faire. C’est d’accord pour dire non. Il ne faut pas toujours plaire aux gens. Mais je suis toujours avec Leni. Et elle a une très bonne tête sur les épaules. “

Psst : Leni portait une robe Versace lors de l’événement Unicef ​​​​et a posté une photo des coulisses sur Insta :

Pendant ce temps, voici Heidi qui est mignonne et virevolte dans son Elie Saab.

