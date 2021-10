Heidi Klum offre des frissons d’Halloween aux morts-vivants sur les réseaux sociaux après avoir annulé la fête annuelle pour la deuxième année

Heidi Klum est peut-être un mannequin et une star de la télé-réalité, mais elle est peut-être mieux connue pour ses costumes d’Halloween élaborés. En raison de la pandémie en cours, la juge America’s Got Talent a dû annuler sa fête annuelle d’Halloween pour la deuxième année consécutive, mais cela ne voulait pas dire qu’elle n’allait pas se laisser aller à des frayeurs exagérées. Klum a partagé son costume de zombie sur les réseaux sociaux, mais pas avec un simple ensemble de photos.

Non, Klum a partagé le court métrage Heidi Does Halloween II: Klum’s Day montrant sa transformation de mort-vivant avec un lieu effrayant et une valeur de production. « LA VOICI », a écrit Klum. « Normalement, j’organisais ma fête annuelle d’Halloween le dimanche soir… mais cette année, les choses semblent encore un peu différentes. Alors, à la place, ma famille et moi voulons être les premiers à vous souhaiter un week-end d’Halloween sûr et effrayant. »

« Je croise les doigts pour 2022 », a déclaré Klum à USA TODAY. « J’adore organiser ma fête d’Halloween et donner aux gens l’opportunité de tout faire et d’être créatif. J’ai l’impression que si vous avez une grande imagination, vous pouvez créer des costumes incroyables à partir de choses aléatoires que vous avez à la maison. »

« J’adore le processus de transformation », s’est exclamé Klum. « Les costumes, les perruques, les lentilles de contact, les prothèses et le maquillage jouent tous un rôle important dans la création d’un look. … Nous avons tous des passions différentes dans la vie, et me transformer en différentes choses et personnages est définitivement la mienne. » Elle a même fait venir ses enfants – Leni, 17 ans, Henry, 16 ans, Johan, 14 ans et Lou, 12 ans – pour jouer dans la vidéo à ses côtés.

La vidéo a pris deux jours à tourner et ils ont loué le château effrayant à Hollywood. « Nous n’avons eu qu’un seul essai pour tourner cette scène et aucun de nous ne savait exactement combien de vomi sortirait du tube placé dans ma bouche », a déclaré Klum. « Disons simplement que c’était beaucoup et que la réaction de mes enfants était inestimable. … Au fait, le vomi était de la soupe aux pois cassés qui était coincée dans les cheveux et les vêtements de tout le monde et empestait toute la voiture sur le chemin du retour du tournage , et même après avoir nettoyé la voiture, vous pouviez encore la sentir pendant quelques jours. »

Klum est définitivement prête à ce que les choses soient suffisamment sûres pour sa grande fête annuelle à l’avenir, mais elle a préféré garder les choses petites avec une fête à l’extérieur pour ses enfants et leurs amis les plus proches. « Nous voulions créer un environnement amusant et effrayant pour qu’ils puissent célébrer et être en sécurité », a-t-elle expliqué. « Je devrais peut-être simplement fouiller dans mes vieilles perruques et costumes dans mon grenier et créer quelque chose à la dernière minute. Vous savez – vivre à la limite. »