Heidi Merrick fait équipe avec Alisal Ranch pour le défilé, Collection – WWD

La designer de LA, Heidi Merrick, a pleinement embrassé le mouvement du «retour à la terre» pendant la pandémie de l’année dernière, lorsqu’elle a déménagé sa famille dans une parcelle de nature sauvage à Ojai et l’a transformée en un ranch en activité.

Le changement de vie a également inspiré une collaboration et une collection, qui a fait ses débuts la semaine dernière au Alisal Guest Ranch à Solvang, en Californie.

Le complexe de 10 500 acres avec équitation, lac pour la pêche et plus encore, est un ranch de style Old West depuis 1946, divertissant Clark Gable, Doris Day et Ronald Reagan.

Pour son défilé de mode et son dîner de l’automne 2021 jeudi soir, Merrick a amené sa propre équipe SoCal à la mode, comprenant les actrices Sarah Michelle Gellar, Minka Kelly et Lindsay Price; la chef botanique Loria Stern ; la créatrice de sacs à main Kendall Conrad et d’autres pour célébrer le style de vie des ranchs californiens.

“Il y a des années, je suis venue ici au début de ma carrière pour pêcher à la mouche”, a déclaré Merrick à propos de son histoire avec la propriété. “Il y a un livre intitulé ‘Famous Fly Fishers’ et je suis un chapitre, tout comme Sandra Day O’Connor et Dick Cheney.”

Lorsque Merrick a déménagé vers le nord l’année dernière, elle a ravivé sa romance avec l’Alisal et a eu l’idée d’étendre sa gamme populaire de t-shirts, sweat-shirts et chapeaux à slogan « SRF » pour inclure un nouveau slogan, « Rnch ».

Elle a combiné cela avec une nouvelle collection de défilés qui était certainement opportune avec l’histoire d’amour actuelle de la mode avec tout ce qui est occidental. Merrick a donné à ses pièces de signature le traitement ranch subtil, montrant des hauts poètes en denim noués avec des rubans; combinaisons et combishorts blazers kaki sur mesure; manteaux noirs; pantalons d’équitation; jupes et robes de prairie en organza et châles de couverture à rayures.

Loin de virer en territoire kitsch, elle a su garder la programmation ancrée dans les classiques.

Les pièces du défilé et du slogan « Rnch », de 68 $ à 1225 $, seront déployées sur sa boutique en ligne et dans la boutique commerciale Alisal Ranch au cours des prochains mois. Merrick a également un magasin de détail en chantier à Summerland, la banlieue branchée de Santa Barbara.

De gauche à droite : Deepika Chopra ; Sarah Michelle Gellar; Heidi Merrick; Prix ​​Lindsay ; Benita Litt. Avec l’aimable autorisation/Elizabeth Lippman

Ce n’est pas la première fois que le designer s’associe à une marque hôtelière. Elle a créé des uniformes pour le personnel des nouveaux hôtels Pendry West Hollywood et Pendry New York, et a collaboré avec le St. Regis il y a plusieurs années.

« Je suis un designer de style de vie et [these collaborations] mettre fin à la pression saisonnière », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne voulait plus jamais vendre en gros sa collection aux grands magasins.

Au lieu de cela, la stratégie commerciale de Merrick consiste à peaufiner ses classiques de la marque pour différentes ambiances et lieux. « Depuis le coup de COVID-19, j’ai voulu changer ma façon de faire de la mode. Je ne veux pas tout faire du neuf. Quinze ans plus tard, je connais ma cliente et je veux sortir du calendrier de la mode et juste la nourrir », a-t-elle déclaré. «Alors je change le tissu, je modifie un peu les choses et je l’améliore à chaque fois. Dans l’émission, ma mère portait une jupe en dentelle superposée que nous avons faite il y a 10 ans et que nous rapportons.

Étant donné que son approche est axée sur la communauté, il était naturel de réunir amis et famille pour la révélation de la collection, y compris papa, Al Merrick, le légendaire shaper de planches de surf, et maman, Terry, qui a tenu les livres pour leur chaîne basée à Santa Barbara. Entreprise de planches de surf des îles depuis 40 ans.

Terry Merrick lors de la présentation de la mode Heidi Merrick au Alisal Guest Ranch à Solvang, Californie Avec l’aimable autorisation/Elizabeth Lippman

“J’ai 73 ans, j’étais tellement nerveuse à l’idée de tomber”, a déclaré le mannequin pour la première fois, qui a apporté de sérieuses vibrations de Diane Keaton sur le podium.

Pendant que les invités sirotaient du vin local à l’extérieur sur la pelouse au bord du ruisseau du complexe, la créatrice est arrivée à cheval avec ses modèles, y compris ses jeunes enfants et plusieurs wranglers du ranch Alisal.

« Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps je n’ai pas été à un défilé de mode et quel meilleur endroit ? » dit Gellar. “J’aime que Heidi conçoive une femme qui a l’air sexy et qui fait des trucs”, a-t-elle déclaré à propos de l’accent mis sur la fonction – avec un peu de flash. “Et si vous pouvez monter à cheval dans un short à sequins, je vous dis d’y aller”, a-t-elle déclaré en riant, faisant un signe de tête au slip “Neptune” à sequins emblématique du créateur, associé à un pull crème à manches blouson et à des bottes d’équitation dans le spectacle.

“J’ai rencontré Heidi par le biais d’un ami commun et sa ligne est vraiment simpatico avec mon style de vie”, a déclaré Lindsay Price, qui est mariée au célèbre chef Curtis Stone. “Elle adore le surf, mon mari et mes enfants aussi, et je dois sortir avec eux… Elle est très californienne mais la coupe est impeccable.”

Présentation de la mode Heidi Merrick au Alisal Guest Ranch à Solvang, Californie Courtoisie/Elizabeth Lippman

Collection Heidi Merrick “Rnch”. Courtoisie/Bleu Gabor