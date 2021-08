Heidi Montag claque Lauren Conrad et révèle l’ultimatum qu’elle lui a donné sur ‘The Hills’

Heidi Montag ne se retient pas en ce qui concerne son ancienne co-star de The Hills, Lauren Conrad. Au cours de l’épisode de mercredi de Call Her Daddy, Montag a révélé l’ultimatum que son ancienne co-star de MTV lui a donné lors du tournage de leur émission qui avait à voir avec sa relation avec son mari, Spencer Pratt.

“Quand toute cette histoire de Spencer s’est produite, elle a dit:” Si vous sortez avec Spencer, vous êtes hors de la série “”, se souvient Montag, qui a épousé Pratt en 2009. “Comment oses-tu, et je ne suis pas ton chien. Ouais, j’apprécie que tu me fasses participer à cette émission, mais cela ne veut pas dire que tu me possèdes et que tu peux me dire quoi faire dans ma vie. J’apprécie cela.” La star de télé-réalité a ajouté qu’elle avait “un tel amour” pour Conrad et que leur relation “n’avait pas besoin d’aller de cette façon”.

“Elle a choisi et voulait que ça se passe comme ça, puis elle a continué à faire le suivi, puis a continué à me blâmer et à blâmer sa sex tape sur moi”, a-t-elle poursuivi. Montag avait auparavant donné son opinion franche sur la carrière post-spectacle de Conrad, admettant qu’elle n’avait pas fait autant de mouvements corrects que Kristin Cavallari de Laguna Beach avec Uncommon James et Very Cavallari.

“J’ai l’impression que Kristin, soyons honnêtes, est la plus réussie. J’ai l’impression que Lauren ne l’a pas fait comme elle aurait dû. Elle devrait être Kylie [Jenner]”, a déclaré Montag. “Elle était si bonne en maquillage, elle aurait dû faire les tutoriels. Si elle avait une bonne équipe, elle serait milliardaire. Elle serait cent millionnaire.”

Heidi a poursuivi: “Elle n’est pas du tout là où elle aurait dû être. Elle a une ligne de Kohl – génial, peu importe. Mais elle devrait être cent millionnaire – vous vous moquez de moi? Qui obtient cette grande promotion, cette grande renommée, cette gros moteur derrière elle, l’être aimé, le ceci et cela. Le narrateur, personne n’a même le spectacle du narrateur. Kylie n’a pas eu le spectacle du narrateur. Elle devrait être si riche. “

Il semble que Cavallari ait des sentiments similaires envers Conrad, qui est célèbre pour sa vie privée à ce stade. En novembre, l’auteur de True Roots a jeté de l’ombre sur Conrad lorsqu’on lui a demandé si elle préférait être coincée dans une pièce avec l’alun de Laguna Beach ou son ex-meilleure amie Kelly Henderson. Sirotant son vin et détournant les yeux de la caméra au lieu d’une réponse, elle a clairement indiqué qu’il n’y avait pas non plus d’amour perdu de son côté.