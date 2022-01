Heidi Montag fait le point sur le fait d’essayer le bébé n ° 2 avec Spencer Pratt

Heidi Montag parle de ses problèmes de fertilité à peine cinq mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour améliorer ses chances de tomber enceinte. La star de The Hills: New Beginnings, 35 ans, a partagé des photos avec son fils de 4 ans Gunner sur Instagram mardi, partageant ses sentiments à propos d’essayer le bébé numéro deux avec son mari Spencer Pratt.

« Tellement reconnaissant pour mon ange », a écrit Montag en légende des adorables photos mère-fils. « Je n’aurais jamais pensé que ce serait si difficile d’essayer d’en avoir un autre. Je fais confiance au plan de Dieu et si nous n’en avons qu’un, je suis tellement reconnaissant pour ce miracle! » En août, la personnalité de MTV a partagé sur sa chaîne YouTube qu’elle subissait une polypectomie hystéroscopique pour retirer les polypes utérins non cancéreux afin d’améliorer ses chances de tomber enceinte.

« Je me sentais nerveux hier soir à ce sujet, mais je suis excité aujourd’hui », a déclaré Montag à l’époque. « Et j’espère que l’opération fonctionnera et que c’est la seule raison pour laquelle je n’ai pas pu tomber enceinte. » Elle a poursuivi qu’elle espérait tomber enceinte « tout de suite » après la procédure, ajoutant: « De toute évidence, je pense que c’est le moment idéal et que c’est censé l’être. Et tellement reconnaissante que je n’aie pas eu d’autres problèmes et complications à cause de cela. «

Pratt a également été ouvert sur le parcours de fertilité du couple, racontant à Hollywood Life en octobre qu’il regrettait d’avoir attendu pour commencer à essayer leur deuxième enfant. « Si j’avais su à quel point il était difficile de tomber enceinte pour nous au moins la deuxième fois, il n’y aurait jamais eu de désaccord », a expliqué la star de télé-réalité à l’époque. « Je me sens mal d’avoir ralenti le processus alors qu’il allait déjà être aussi lent. Elle a subi une intervention chirurgicale et toujours sans succès. C’est très difficile. Je ne souhaite vraiment ce voyage à personne. «

Le même mois, le co-animateur de Speidi Podcast a déclaré à Us Weekly que la fertilité avait provoqué des tensions dans son mariage de 13 ans. « [It’s] définitivement [added] stress », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est la première fois que j’ai l’impression que nous avons eu une vraie… épreuve. Nous avons eu tellement de drame et de négativité [from] des facteurs extérieurs, et c’est la première fois que quelque chose est intériorisé dans notre relation qui est hors de nos mains. »