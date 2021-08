Heidi Montag parle du drame Hills et pourquoi elle pense que Lauren Conrad a moins de succès qu’elle n’aurait dû l’être

Tout fan de la première manche de The Hills sait tout du drame entre les anciennes meilleures amies Lauren Conrad et Heidi Montag. Bien que les deux n’aient pas été vus ensemble depuis des années, les fans de la série sont restés obsédés par leur célèbre brouille, qui a eu lieu sur les blogs et sur le petit écran. Montag est toujours interrogée sur Conrad, et bien qu’elle ne soit plus amie avec son ancienne co-star, The Hills: New Beginnings lead a révélé qu’elle tenait toujours Conrad en haute estime, et elle a récemment réfléchi aux raisons pour lesquelles la créatrice de mode pourrait ne pas avoir autant de succès que elle mérite de l’être.