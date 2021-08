Heidi Montag subit une intervention médicale dans le but d’avoir un deuxième enfant avec Spencer Pratt

Les stars de The Hills Spencer Pratt et Heidi Montag tentent d’avoir un deuxième enfant depuis des années, et le couple a révélé jeudi sur sa chaîne YouTube que Montag avait subi une intervention chirurgicale pour améliorer ses chances d’une deuxième grossesse viable. La vidéo documentait le voyage de Montag à l’hôpital et sa procédure : une polypectomie hystéroscopique, où les polypes utérins sont déplacés. Ces polypes sont des excroissances non cancéreuses qui se fixent à la paroi interne de l’utérus et peuvent provoquer l’infertilité.

“Je me sentais nerveuse hier soir à ce sujet, mais je suis excitée aujourd’hui”, a expliqué Montag après son enregistrement à l’hôpital. “J’espère que l’opération fonctionnera et que c’est la seule raison pour laquelle je n’ai pas pu tomber enceinte… Je suis excitée. S’il te plaît, mon Dieu, je prie pour que je puisse tomber enceinte après ça .” Montag et Pratt ont un enfant, un fils de trois ans nommé Gunner.

Avant de se faire opérer, Montag a expliqué qu’elle voulait tomber enceinte le plus tôt possible. “Je réfléchis et je suis tellement reconnaissant”, a déclaré Montag. “Je pense que c’est le moment parfait et que c’est censé l’être. Je suis tellement reconnaissant de ne pas avoir eu d’autres problèmes et complications à cause de cela.” Une fois l’opération terminée, Montag a subi peu d’effets secondaires et ne pouvait pas attendre la prochaine étape du processus. “Je peux avoir des relations sexuelles dans deux jours et j’ovule, alors j’espère que c’est le moment”, a-t-elle expliqué. “J’aurai juste un peu de saignement pendant les prochains jours, et alors je devrais être prêt à partir.”

L’alun de Hills a parlé de l’importance de la maternité dans sa vie dans le passé, depuis la naissance de son fils Gunner en 2017. Montag a admis sur The Hills: New Beginnings qu’être maman causait une “grave anxiété”. Montag a déclaré à Paper en 2018 qu’elle n’avait pas de nounou pour Gunner parce qu’elle n’était “pas prête à le partager”.

“C’est bizarre de penser que j’étais une personne avant Gunner”, a-t-elle admis. “J’ai toujours voulu fonder une famille. Je suis avec Spencer depuis 11 ans maintenant, alors je lui ai dit:” Tu m’as eu seul pendant 10 années consécutives. ” Nous avons un grand mariage, et c’était le moment idéal pour nous d’aborder ce prochain chapitre.”

Heidi a dit à Paper qu’elle avait l’impression que son véritable but dans la vie était d’être une mère. “L’artilleur m’a donné une toute nouvelle force que je ne connaissais pas”, a déclaré Montag. “J’ai l’impression d’être plus forte que je ne l’ai jamais été émotionnellement. En fin de compte, je suis sa mère, et c’est ma principale priorité.”