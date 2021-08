Heidi Range de Sugababes « ravie » alors qu’elle donne naissance à une petite fille .

Heidi Range a accueilli sa deuxième petite fille (Photo: @hrange29, Instagram)

La star de Sugababes, Heidi Range, a officiellement agrandi sa famille après avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Le chanteur de Too Lost In You a accueilli une petite fille avec son mari Alex Partakis et a partagé la joyeuse nouvelle avec les fans dimanche via Instagram.

Dans le post, Heidi a dévoilé les premières photos de son petit bout de chou, tout en confirmant l’avoir baptisée Athéna.

(Il doit y avoir quelque chose dans l’eau puisque le boxeur Tyson Fury a annoncé l’arrivée de sa petite fille quelques heures auparavant, également nommée Athéna).

Heidi a écrit : ” Elle est là !!! 💗 Nous sommes ravis de vous présenter notre petit bout de chou : Athena Veronica Partakis Née à 21h05, le 5 août 2021, 6lb 1oz d’amour pur 🙏 X.’

L’ancienne pop star et mari Alex, 41 ans, aura certainement une maison bien remplie car ils sont déjà parents d’une fille Aurelia, trois ans.

En tête des félicitations, la présentatrice de télévision Gabby Roslin a commenté: “Énormes félicitations elle est si belle et quel nom magnifique.”

La présentatrice d’ITV, Charlene White, a ajouté: “Félicitations ma chérie! Xx.’

Sur les photos, on voit le nouveau-né emmailloté dans une couverture imprimée de roses et vêtu d’une combinaison rose, tandis que Heidi la berce sur sa poitrine dans une autre.

La femme de 37 ans a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant en mars et a déclaré à Hello ! : « Nous sommes tous les deux aux anges. Aurélia a demandé un frère ou une sœur tous les jours.

Heidi et Alex sont mariés depuis 2016 (Photo: .)

«Quand j’étais enceinte d’Aurelia, c’était un cas d’ignorance, c’est du bonheur – j’ai juste supposé que tout irait bien et c’était le cas.

«Mais parce que j’ai eu deux défaites depuis elle, ce fut une période assez éprouvante pour les nerfs jusqu’à ce que j’aie les scans.

“J’aurais eu le cœur brisé, mais j’ai toujours pensé que nous avions de la chance car nous avons eu la chance d’avoir Aurélia.”

Plus : Sugababes



Heidi et Alex étaient ravis car ils avaient subi deux fausses couches en 18 mois. Le couple s’est marié à Florence, en Italie, en 2016 et a accueilli sa fille Aurelia en janvier 2018.

Avant sa relation avec Alex, Heidi était fiancée au présentateur de radio Dave Berry, avec qui elle est sortie pendant huit ans au sommet de sa gloire avec les Sugababes.

