Heidi Shepherd Butcher Les bébés et Carla Harvey ne regrette pas d’Early Titiller Rechercher Tape

Heidi Berger et Carla Harvey ont de nouveau dit qu’ils ne regrettaient pas la période BÉBÉS BOUCHER‘Histoire quand ils ont utilisé pour effectuer des seins nus avec du ruban adhésif sur les mamelons, en expliquant qu’il a été conçu comme une ode à la PLASMATIQUE la chanteuse Wendy O. Williams, qui avait une chanson intitulée “Bébé Boucher”.

Tandis que Berger et HarveyRegardons les gagné beaucoup d’attention, ils ont été marqués par un gimmick certains fans de métal, avec les puristes accusant les femmes de s’oversexualizing afin de gagner en popularité.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Rocking Avec Jam Man si elles regrettent le look mamelon-bande, Carla répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non, il avait un sens, et ce fut un instantané dans le temps Lorsque nous avons commencé à jouer de la musique ensemble, nous étions à deux amis Nous l’habitude d’être dans une bande de couverture ensemble et laissez-moi vous dire, le début des spectacles… que nous jouions ensemble étaient si fous et si incroyables – du vrai punk rock. Nous serions couverts de sang et de plumes et nous aurions le ruban adhésif sur nos mamelons. Honnêtement, nous voulions tourner et tout ça, mais nous ne savions pas que nous le ferions .. être une bande tournée internationale avec de jeunes enfants à venir à des spectacles nous ne pensons pas à ce genre de choses nos intentions étaient très pur – nous voulions juste aller là-bas et ont un bon moment avec nos amis et mis sur un spectacle incroyable … il est un instantané dans le temps, comme je l’ai dit. Je ne regrette pas une chose à ce sujet « .

Ajoutée Heidi: “Je ne sais pas si vous connaissez Wendy O. Williams, mais c’est la première femme dans le rock et le métal à être vraiment sortie et elle a dit à tout le monde : ‘Hé, tu sais quoi ? Vous ne pouvez pas me dire à quoi ressembler. Vous ne pouvez pas me dire comment sonner. Tu ne peux pas me dire la musique que je suis censé faire. Je vais y aller et je vais le faire pour moi-même. Elle est allée là-bas avec la ferme intention de foutre la merde. C’est ce qu’elle a fait. L’un de ses singles que nous avions l’habitude de couvrir s’appelait “Bébé Boucher”, c’est donc de là que vient le nom. Elle portait également cette tenue. C’est donc de là que vient le look, l’attitude — tout. Et ce n’est pas perdu pour moi que les gens ne pas eu cette corrélation, mais c’est correct, parce que nous avons fait. Et pour nous, nous avons vécu dans ce souvenir de Wendy O. Elle a essentiellement rampé pour que nous puissions courir. Donc on ne le regrette pas du tout. Je ne le ferais pas maintenant. Je suis vieux. [Laughs]”

Heidi précédemment abordé la question du ruban adhésif dans une interview de 2018 avec le “Parle Toomey” Podcast. À l’époque, elle a dit que BÉBÉS BOUCHERL’image initiale n’était pas conçue comme un stratagème marketing intelligent conçu pour assurer une exposition maximale. « Ce fut jamais tout ce qui est jamais allé dans mon esprit: « Oh, cela nous aidera à attirer l’attention. » Parce que j’étais dans un groupe pendant un an avant cela, que je l’ai fait « , at-elle expliqué. “Je ne pensais pas que cela finirait un jour ici. Je ne pensais pas que cela donnerait quoi que ce soit. Je pensais juste que nous allions nous amuser à jouer de la musique originale avec nos amis le long du Sunset Strip, parce que c’est ce que nous avons fait auparavant. La seule différence était, avant, il était cinq filles et [we were playing] couvre. Et c’est la raison pour laquelle nous avons créé BÉBÉS BOUCHER – pour faire des trucs originaux.”

Heidiles commentaires de ont fait écho à ceux faits par Carla, qui a dit Métal Souterrain dans une interview 2016 que le look mamelon de bande de la bande « a été complètement soufflé hors de proportion. Lorsque nous avons commencé ce groupe, nous ne le faisons pas pour aller là-bas et pavaner sur scène comme Playboy des modèles; nous l’avons fait comme une sorte de ” va te faire foutre ” à l’industrie de la musique à l’emporte-pièce”, a-t-elle expliqué. “Nous rendions hommage à une femme dans le métal que nous respections, Wendy O. Williams. Et c’était tout. Et la série n’a jamais été sexuelle, jamais.”

Originaire de la Cité des Anges, BÉBÉS BOUCHER ont sorti deux EPs et trois albums à ce jour, avec leur dernier LP 2017, “Lilith”, débutant à la première place le iTunes Graphique en métal et #7 sur iTunes Tableau des roches. Le groupe a débuté 2021 en libérant indépendamment une poignée de singles nouvellement produite sous tension et co-écrite par Matt Bon (DU PREMIER AU DERNIER), y compris la piste la plus récente “Dernière danse” en avril. Avec des singles déjà sortis “Yorktown”, “Coucher avec l’ennemi” et “Fond d’une bouteille”, tous seront présentés sur leur prochain EP auto-produit. Restez à l’écoute pour plus de détails dans les prochains mois.



