HEIN? La conspiration de Crackpot de Tucker Carlson selon laquelle les mandats de vaccination annulent le christianisme et la masculinité 10z viral

Fox News a passé la dernière année et demie à promouvoir son programme imprudemment pro-COVID et anti-vax. C’est une mission éditoriale qui a détourné leurs téléspectateurs stupides des étapes simples et vitales qui les protégeraient eux-mêmes et les autres. Par conséquent, la pandémie mortelle de coronavirus peut désormais être attribué avec précision à la « variante Fox News » qui infecte et tue principalement des républicains et des adeptes de la secte Trump à des niveaux records.

Les hôtes et les invités de Fox News sont résolument dévoués à la diffusion de la désinformation sur COVID. Cependant, personne n’est plus coupable du massacre médical en Amérique aujourd’hui que le Chief Conspiracy Crackpot de Fox, Tucker Carlson. Il possède promu l’utilisation de remèdes de charlatan, épousé théories du complot schizoïde que les vaccins ne fonctionnent pas, et a même poussé ses téléspectateurs faire de faux rapports de police sur la maltraitance des enfants contre les parents dont les enfants portent des masques faciaux.

Lundi soir, Carlson a franchi une nouvelle étape de la falaise de l’incohérence avec une diatribe visant à créer plus d’obstacles pour que la nation se remette enfin de la pandémie de COVID. Dans cet épisode, Carlson a lancé des accusations bizarres sur les intentions du département de la Défense du président Biden exigeant des vaccins contre les coronavirus pour les militaires. Carlson a fulminé que…

«Le but des vaccinations obligatoires est d’identifier les chrétiens sincères dans les rangs, les libres penseurs, les hommes avec des niveaux élevés de testostérone et toute autre personne qui n’aime pas Joe Biden, et de les faire partir immédiatement. C’est une prise de contrôle de l’armée américaine.

X

Tucker Carlson : « Le but des vaccinations obligatoires pour identifier les chrétiens sincères dans les rangs, les libres penseurs, les hommes avec des niveaux élevés de testostérone, et toute autre personne qui n’aime pas Joe Biden et les faire partir immédiatement. C’est une prise de contrôle de l’armée américaine ! pic.twitter.com/omOMx1fJet – Justin Baragona (@justinbaragona) 21 septembre 2021

Sérieusement? Carlson pense-t-il réellement que demander à l’armée de se faire vacciner contre un virus qui a déjà tué plus de 675 000 Américains est une “prise de contrôle de l’armée” par des athées épris de Biden ? Pense-t-il aussi qu’il est peu viril pour les soldats de porter des casques de combat ? Les pilotes de l’Air Force sont-ils des lâches s’ils utilisent des parachutes ? Cet équipement, comme les vaccins, est destiné à protéger les personnes contre les dangers connus. Mais dans le monde de Carlson, c’est une attaque contre son saint christianisme et une démonstration de faiblesse et/ou d’impuissance, que Carlson pense probablement être causée par les vaccins.

La harangue de Carlson fait référence à une faction de faux anti-vaccins qui prétendent avoir une objection religieuse à se faire vacciner. Mais même les évangéliques d’extrême droite comme Robert Jeffress ne l’achetez pas. Carlson a également affirmé qu’il n’y avait pas besoin d’un mandat de vaccination car “seulement 46 membres de l’ensemble de l’armée américaine sont morts du coronavirus au cours de la dernière année et demie”. Et, de l’avis de Carlson, ils étaient remplaçables.

Cependant, il convient de noter que si Carlson avait inclus les décès de membres de la famille des militaires, d’employés civils et d’entrepreneurs, il y avait 473 décès. Quelque chose que Carlson ne comprend clairement pas, c’est que le bien-être de l’ensemble de la communauté militaire est essentiel à la préparation de la défense de l’Amérique. Alors que certains soldats menacent de partir plutôt que de se faire vacciner, la perspective que beaucoup d’autres tombent malades ou meurent serait bien pire. Mais ce n’est qu’une partie du contexte pertinent que Carlson a laissé de côté.

Tout d’abord, Carlson n’a pas noté que les décès dus au COVID dans l’armée ont augmenté lors de la dernière vague. Les temps militaires signalé que « huit décès au total au cours des trois dernières semaines représentent le double du précédent record mensuel » et que le taux de mortalité est « 25 fois plus élevé que l’année dernière ».

Quoi de plus, selon les données du ministère de la Défense, la raison des taux de mortalité relativement plus faibles est le taux élevé de vaccination dans les rangs. 89% des soldats de l’armée ont eu au moins une dose du vaccin, les Marines sont à 68%. la Marine est à 90 %. Et l’Air Force est à 99%. C’est un total moyen de 89 % de tous les militaires vaccinés. Si Carlson est heureux qu’il y ait un taux de mortalité inférieur dans l’armée que dans la population en général, alors s’il était honnête (oui, c’est vrai), il devrait admettre que c’est parce que les vaccins fonctionnent.

Ainsi, en fin de compte, la panique de Carlson face aux assauts apocryphes contre le christianisme, la libre pensée et le machisme sont, comme d’habitude, le fruit de son imagination perverse. Mais cela s’intègre parfaitement dans son modèle établi de longue date de fantasmes alarmistes et d’aversion pour la responsabilité et la compassion dont font preuve les humains décents. Et tout le monde chez Fox News, en particulier la famille Murdoch qui le dirige, est complice du mal que Carlson et ses complices de Fox font à la nation et au monde.

REMARQUE: Twitter a suspendu le compte News Corpse après 11 ans sans donner de raison. Donc si quelqu’un veut tweeter des articles de mon site web, n’hésitez pas à le faire souvent et à plusieurs reprises. Aussi, assurez-vous de visitez et suivez News Corpse sur Instagram. Merci pour votre aide.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.