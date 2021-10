Hein, la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy Origins a l’air bien

in

Vous devez admettre que cette image est dure. Capture d’écran : Kotaku / Square Enix

Chaque fois que je pense à la bande-annonce de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins E3, l’impression durable du jeu n’est pas le fait qu’il s’agisse d’un jeu Final Fantasy ou même de son combat certes cool. Non, la seule chose qui me vient à l’esprit est de savoir comment le protagoniste veut vraiment tuer le chaos. Mais après avoir vu la bande-annonce de l’annonce de la date de sortie du jeu, je peux dire que je suis également pleinement d’accord pour tuer le chaos.

Dans une tournure surprenante des événements, Team Ninja et Square Enix ont choisi de laisser le protagoniste Jack Garland rappeler sans cesse aux joueurs qu’il voulait tuer le chaos. Au lieu de cela, la bande-annonce a expliqué aux joueurs l’histoire du jeu de rôle d’action et les raisons pour lesquelles Jack a tant de mal à tuer le chaos. (Psst, voici un mème amusant de la deuxième démo du jeu pour vous donner la dîme sur le contenu du mème avant que je n’entre dans cette douce histoire !)

L’histoire du jeu tourne autour de cristaux élémentaires qui maintiennent le monde en équilibre. Mais les ténèbres sont arrivées, le chaos même, et corrompent ces cristaux pour provoquer des catastrophes naturelles à travers le pays. Heureusement, il y a quatre guerriers de la lumière qui viendront libérer le monde des ténèbres. Déplacez-vous sur Greta Thunberg, Jack et ses planétaires sont là pour sauver la situation.

Alors que la bande-annonce résistait à l’envie de faire prononcer le mot chaos par Jack, il y a eu un moment hilarant où nos héros maladroits se sont tous plaints avant que Jack ne s’exclame “Attendez!” car son cristal sonne. L’humour non intentionnel de Final Fantasy est vraiment sans précédent.

La bande-annonce regorgeait de tous les dialogues absurdes à la limite et de gouttes de noms de traditions qui n’ont aucun poids puisque les gens n’ont pas encore joué au jeu. Pourtant, je ne peux pas nier que la bande-annonce était plutôt feu. Les plans de la bande-annonce montraient des personnages effectuant des mouvements de finition sur toutes sortes de créatures fantastiques, les transformant ainsi en géodes. La bande-annonce a également fait cette chose cool où la musique dans la bande-annonce est synchronisée avec le combat.

Tout comme un mème réel “Comment ça a commencé contre comment ça va”, cette bande-annonce de trois minutes et demie était non seulement une amélioration pour expliquer pourquoi Jack veut tuer le chaos, mais pourquoi les joueurs devraient être aussi amplifiés que lui. ça aussi. Je suis passé de trouver ironiquement la prémisse du jeu charmante à être sans ironie à bord de la mission écologiste de la blonde Chris Redfield. Tu sais comment ça s’appelle ? Croissance.

La bande-annonce indiquait également que la deuxième démo arriverait bientôt et ils le pensaient car elle est en direct sur le PlayStation Store en ce moment. La deuxième démo aura des fonctionnalités multijoueurs. La première démo a été rendue injouable pendant les deux premiers jours de sa diffusion car ses données étaient corrompues. Heureusement, Square Enix a pu réparer la démo avec un patch. Espérons que la deuxième démo ne sera pas non plus corrompue par le chaos.

Stranger of Paradise devrait sortir le 18 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et la boutique Epic Games.