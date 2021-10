L’ancien pilote de F1, Heinz-Harald Frentzen, a déclaré qu’il avait l’impression d’être de retour dans le « vieux temps » après avoir essayé un simulateur de Formule 1 moderne.

Les simulateurs de course avancés sont devenus de plus en plus répandus et accessibles ces dernières années, de nombreuses personnes ayant le leur à la maison et les utilisant pour des courses virtuelles.

La technologie est sans aucun doute plus avancée que l’équipement que Frentzen aurait utilisé lorsqu’il courait en F1 de 1994 à 2003, et l’Allemand en est extrêmement impressionné.

Il en a conduit un lors de l’ouverture officielle du simulateur « Racing Unleashed » à Munich, et dit que le fait d’en conduire un lui a donné l’impression d’être à nouveau un pilote de F1, tel est leur réalisme.

« C’était presque comme au bon vieux temps », a-t-il déclaré, cité par Auto Bild.

« Mes connaissances en Formule 1 se terminent en 2003. C’est excitant de pouvoir piloter une voiture presque actuelle maintenant, même si ce n’est que virtuellement.

« À cette époque, Spa n’autorisait que des temps au tour supérieurs à 1 min 50 sec. Maintenant, j’ai conduit un peu plus d’1h46. Vous pouvez sentir l’état de l’art avec plus de puissance. Les simulateurs peuvent en fait simuler les voitures de manière très réaliste.

Aussi réalistes que soient les simulateurs, ils ne seront bien sûr jamais à la hauteur de la sensation ressentie par Frentzen lorsqu’il conduisait de vraies voitures de F1 pour Sauber, Williams et la Jordanie.

La différence la plus notable qu’il a ressentie lors de l’essai était l’absence de peur de s’écraser, mais à ses yeux, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

« Vous n’avez pas peur dans le simulateur », a ajouté le joueur de 54 ans.

« Si vous vous écrasez là-bas… dans la vraie vie, vous espérez que la voiture s’arrêtera. Ici, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la voiture et être aussi rapide que possible. C’est un moyen sûr de faire du sport automobile sans avoir à souscrire une assurance-vie.

En fait, il pense que s’il en avait un à la maison, il y passerait énormément de temps.

« Si j’avais quelque chose comme ça dans le salon, je ne pourrais pas sortir. J’ai toujours la motivation pour m’améliorer d’un virage à l’autre et d’un tour à l’autre », a-t-il déclaré.