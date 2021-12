Heisman 2022 : Qui se situe entre Bryce Young et le 2e trophée ?

Bryce Young de l’Alabama et CJ Stroud de l’Ohio State sont amis depuis le collège, participant à des compétitions de basket-ball et de football tout en grandissant dans le sud de la Californie.

Young peut déjà revendiquer une victoire contre Stroud, remportant le Heisman samedi soir contre son coéquipier finaliste.

Les deux quarts retourneront au collège en 2022 et reprendront la compétition à distance.

Young est le cinquième étudiant en deuxième année à remporter le Heisman et le sixième joueur de sa deuxième année d’université. Stroud est un joueur de deuxième année et un titulaire de première année, comme Young, mais un étudiant de première année en chemise rouge par éligibilité.

En 2022, Young tentera de devenir le deuxième joueur à remporter deux Heismans. Le porteur de ballon de l’Ohio State Archie Griffin est le seul à avoir remporté à deux reprises le prix du meilleur joueur de football universitaire, le remportant à la maison en 1974 et 1975.

À l’époque, le Heisman était dominé par les seniors, il était donc rare d’avoir un vainqueur de retour dans le football universitaire. Cela a changé au cours des deux dernières décennies.

En 2007, le quart-arrière de Floride Tim Tebow est devenu le premier étudiant en deuxième année à remporter le prix.

Les deux gagnants suivants (Sam Bradford de l’Oklahoma et Mark Ingram de l’Alabama) étaient également des étudiants de deuxième année. Bradford était un étudiant de deuxième année par éligibilité mais dans sa troisième année à Oklahoma lorsqu’il a remporté le Heisman en 2008 après avoir été redshirt en première année.

Le quart-arrière du Texas A&M Johnny Manziel a été le premier étudiant de première année en chemise rouge à remporter le Heisman, en 2012, et Jameis Winston de Florida State a égalé l’exploit l’année suivante.

Lamar Jackson de Louisville était également en deuxième année lorsqu’il a remporté le Heisman en 2016.

Parmi les étudiants de deuxième année et les étudiants de première année en chemise rouge à remporter le Heisman, seul Tebow a joué deux saisons de plus à l’université après avoir remporté le prix. Tebow a terminé troisième des votes en 2008 et cinquième en 2009.

Tous les autres n’ont joué qu’une année de plus au football universitaire et aucun n’a été particulièrement proche de remporter un autre Heisman. Manziel a terminé cinquième en 2013; Winston a terminé sixième en 2014 et Jackson troisième en 2017.

L’histoire suggère que les chances sont contre la répétition de Young. Ou peut-être que le football universitaire est dû pour un autre double vainqueur de Heisman.

Attendez-vous à ce que Stroud soit également un concurrent.

En supposant que des juniors talentueux tels que Kenneth Walker III de Michigan State et Breece Hall of Iowa State passent à la NFL, qui d’autre entrera en 2022 avec le battage médiatique Heiman?

Caleb Williams, QB, Oklahoma

Williams sera une étude de cas fascinante. L’ancien espoir cinq étoiles s’est inscrit pour jouer avec Lincoln Riley, qui est maintenant dans le sud de la Californie. Avec les nouvelles règles de transfert de la NCAA, la première question est : reste-t-il ? Et si oui, l’Oklahoma peut-il continuer à être une usine Heisman sans Riley, qui a entraîné les vainqueurs Baker Mayfield et Kyler Murray ?

Le coordinateur offensif de New Sooners, Jeff Lebby, a des antécédents d’infractions prolifiques à l’UCF et au Mississippi. Cela semble être un bon match pour Williams, qui est susceptible d’être un concurrent de Heisman, peu importe où il va à l’école.

Jaxson Dart, QB, USC

Le nouveau quart-arrière de Riley a été propulsé dans un rôle de départ en tant que recrue cette saison et s’est montré prometteur dans une équipe qui n’était pas très bonne. Les chevaux de Troie auraient besoin d’un grand revirement en 2022 pour propulser Dart dans la conversation Heisman. Pourrait arriver.

Braelon Allen, RB, Wisconsin

Ce sont des moments difficiles pour les porteurs de ballon pour remporter le Heisman. Young est devenu le 18e quart-arrière vainqueur de ce siècle, contre trois porteurs de ballon.

Les coureurs du Wisconsin obtiennent généralement la combinaison d’opportunités et de succès d’équipe pour faire partie de la conversation, et Allen ressemble au prochain grand retour des Badgers. Après avoir à peine vu le terrain lors des quatre premiers matchs du Wisconsin, il a fini par courir 1 106 verges et 7,06 verges par course.

Sean Tucker, RB, Syracuse

Tucker mérite d’être mentionné car il a réalisé une attaque orange limitée cette saison, avec 1 751 verges de mêlée et 14 touchés. Mais si un porteur de ballon dans une bonne équipe comme Walker (sixième au vote Heisman) ne peut pas sortir du top cinq, les chances que Tucker puisse se rapprocher en 2022 semblent faibles à moins que Syracuse ne surprenne.

Will Anderson Jr., OLB, Alabama

Un cas aurait pu être fait pour qu’Anderson remporte le Heisman de cette année après avoir réussi 15,5 sacs et 31,5 plaqués pour la défaite. Il a terminé cinquième. Bien que son compatriote Aidan Hutchinson, du Michigan, ait été le finaliste de Young, les électeurs de Heisman commencent peut-être à se réchauffer à l’idée d’un joueur défensif remportant le prix.

Jaxon Smith-Njigba, WR, État de l’Ohio

Les receveurs remportant le Heisman ont été encore plus rares que les porteurs de ballon parce que leurs quarts obtiennent généralement le crédit. Et Smith-Njigba joue avec un finaliste de Heisman à Stroud. Pourtant, il était assez bon cette saison pour diriger une équipe avec deux receveurs possibles au premier tour de la NFL en réceptions (80) et en verges (1 259).