Heist Simulator vise à nous voler notre temps libre et s’apprête à changer

Parfois, un bon casse à l’ancienne est un excellent divertissement, que ce soit dans les films ou les jeux. Simulateur de braquage est assez clair dans son objectif de vous donner les outils et les moyens pour une variété d’entreprises criminelles originales, humoristiques et carrément intelligentes.

Publié par No More Robots et développé par SkyBagel et RogueCode, il s’agit d’un jeu dans lequel vous passez par la phase de planification et d’exécution de divers braquages ​​élaborés. Il mettra également l’accent sur le contenu utilisateur, avec des outils de création et de partage complets ouvrant des possibilités variées.

Et avec des outils complets de création et de partage de niveau disponibles pour tous les joueurs, il y a fort à parier qu’il y aura toujours de nouveaux jobs à découvrir. Créer ce casse parfait dont vous avez toujours rêvé est maintenant à votre portée.

Qu’il s’agisse de braquages ​​bourrés d’action, de campagnes furtives, de configurations basées sur des énigmes, de travaux narratifs, d’évasions de style salle… les outils disponibles dans le cadre de Heist Simulator permettent de créer et de partager une multitude de types de braquages ​​différents.

Il y aura également une campagne lors de son lancement sur Steam et Google Stadia plus tard cette année, qui se développera continuellement avec des mises à jour gratuites avant une sortie prévue de Switch. Si vous avez une machine décente, vous pouvez vous lancer et essayer le test de jeu Heist Simulator sur Steam dès maintenant.

